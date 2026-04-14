Syahrul Yunizar
15 April 2026, 03.14 WIB

Berhasil Taklukan Samudera Atlantik, KRI Canopus-936 Milik TNI AL Singgah di Afsel

KRI Canopus-936 saat singgah di Afsel setelah melalui pelayaran panjang di Samudera Atlantik Selatan. (TNI AL)

JawaPos.com - Kapal survei terbaru milik TNI AL, KRI Canopus-936, singgah di Pelabuhan Cape Town, Afrika Selatan (Afsel) pada Senin (13/4). Kapal hidro-oseanografi tersebut bersandar di pelabuhan tersebut setelah menaklukan Samudera Atlantik Selatan dalam pelayaran sepanjang 2.600 nautical mile.

Komandan KRI Canopus-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani menyampaikan bahwa sandar di Pelabuhan Cape Town merupakan bagian dari misi diplomasi maritim yang diemban oleh jajaran TNI AL. Dalam pelayaran perdana menuju Indonesia, kapal yang dia komandani juga membawa tugas diplomasi dengan negara sahabat.

​”Kehadiran kami di sini adalah bagian dari misi besar untuk mempererat kerja sama maritim dan menunjukkan peran aktif diplomasi TNI AL di kancah internasional,” kata dia dalam keterangan resmi pada Selasa (14/4).

Di Afsel, kapal tersebut akan bersandar selama 3 hari. Selama bersandar, awak kapal melakukan bekal ulang bahan bakar dan logistik. Tentu tanpa melewatkan kesempatan untuk menjalankan diplomasi maritim. Itu sejalan dengan komitmen TNI AL untuk terus meningkatkan kehadiran dan pengaruh di dunia.

Menurut Kolonel Indragiri, tuntasnya pelayaran KRI Canopus-963 ke Afsel sekaligus menyelesaikan pelayaran etape ketiga kapal tersebut. Pelayaran itu menjadi pembuktian ketangguhan kapal buatan Jerman dalam menaklukkan medan pelayaran yang sulit.

”Bertolak dari Lagos, Nigeria pada Sabtu, 4 April 2026 lalu, KRI Canopus-936 yang dikomandani Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W berhasil melintasi Samudra Atlantik Selatan sepanjang 2.600 nautical mile dengan aman, lancar, dan tanpa kendala berarti,” terang TNI AL.

Kedatangan kapal tersebut mendapat sambutan hangat dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town yang didampingi oleh Atase Pertahanan (Athan) Indonesia di Pretoria. Kehadiran unsur TNI AL di negara tersebut menjadi simbol penting penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Afsel.

”Kehadiran unsur TNI AL di kancah internasional bertujuan untuk dalam memperkuat Naval Diplomacy dan membangun kepercayaan antarnegara,” bunyi keterangan tersebut.

