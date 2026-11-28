Oleh Khairul Jasmi

Urusan di Purwokerto selesai, Sabtu 28 November. Sore itu saya kembali ke Jakarta dengan kereta. Sebelum naik, saya mampir ke ruangan kepala stasiun, Yudi Sugiar Prawisuda, bersama Direktur Operasi Perhutani Wawan Triwibowo. Segelas kopi di teras ruang kerjanya membuat lega.

Saya pandang-pandang stasiun ini, besar dan ramai. Halamannya penuh kendaraan yang parkir, bisa jadi karena banyak yang parkir inap.

Inilah stasiun yang dibangun Staatsspoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Berdiri di jalur Cheribon–Kroja, yang mulai dijalankan sepanjang lintasannya pada 1 Januari 1917. Mula-mula jalur itu berstatus tramweg, seperti dicatat De Preanger-bode edisi 13 Desember 1918. Pada 2026 ini, terpaut 109 tahun ke belakang.

Purwokerto sebenarnya sudah lebih dulu mengenal kereta. Di tengah kota ada stasiun milik Serajoedal Stoomtram Maatschappij, perusahaan trem uap swasta yang melayani Maos sampai Bandjarnegara. Rencana jalurnya ditetapkan Gubernur Jenderal dengan besluit 12 Oktober 1893, sebagaimana dilansir Zutphensche Courant 17 November 1893. Pada Agustus 1896 pimpinan perusahaan itu sudah meneken perjanjian di Poerwokerto.

Jalur kereta api sedang dibangun, kemungkinan antara Cheribon dan Kroja, di selatan Poerwokerto. (Koleksi: KITLV 119131)

Jalur negara yang baru itu menyedot muatan trem. Laporan tahunan SDS 1917 mencatat banyak angkutan hilang dari ruas Poerwokerto–Maos. Setahun kemudian Purwokerto sudah menjadi tempat barang berpindah dari trem ke kereta negara. Sepanjang 1918 tercatat 11.724 ton barang dari jalur SDS diteruskan ke Staatsspoorwegen lewat Poerwokerto, dan 18.975 ton datang dari arah sebaliknya.

Pembangunan jalur Cheribon–Kroja menembus perbukitan. Foto koleksi KITLV yang kini disimpan Perpustakaan Universitas Leiden memperlihatkan bukit yang dipotong dalam dan berundak-undak untuk badan rel. Tanah galian masih berbongkah. Para pekerja bumiputra tampak kecil di kejauhan, mencangkul di dasar galian. Seorang lelaki berikat kepala duduk di tepi lubang. Di belakang mereka terhampar sawah berjenjang, pondok dan kebun kelapa.

Katalog Leiden menyebut foto itu diambil antara 1913 dan 1916, kemungkinan di jalur Cheribon–Kroja selatan Purwokerto. Letak persisnya belum dapat dipastikan. Fotografernya diduga Hwa San dari Cirebon. Foto bernomor KITLV 119131 itu tersimpan dalam album "Java 1913-1916".

Pada 4 Februari 1949, Provinciale Drentsche en Asser Courant, koran terbitan Assen di Belanda, memuat catatan seorang serdadu Bataljon 403 yang dipindahkan ke Purwokerto. Rombongannya tiba pukul tujuh malam, ketika hari sudah gelap. Kesan pertamanya, kota ini berantakan akibat perang dan aksi polisionil pertama. Stasiunnya hancur dan baru sebagian dibangun kembali dan dipakai lagi. Dari stasiun ke pusat kota terbentang jalan panjang yang penuh lubang. Di depan stasiun delman berjejal, ditarik kuda-kuda kecil yang lincah dan banyak dihias. Serdadu itu heran tidak melihat becak di Purwokerto. Di Batavia, Bandung dan Semarang, tulisnya, becak ada di mana-mana.

Serdadu itu juga mencatat perjalanan kereta menuju Purwokerto. Perjalanan makan waktu sepuluh jam, dalam gerbong yang menurutnya sangat sederhana dan panas. Sampai Cirebon kereta menyusur pantai. Di satu bagian rel berada di bibir laut, sampai ombak seakan memukul tanggulnya. Jalan pintas dari Tegal lewat Slawi ke Prupuk tidak dipakai. Tanjakannya curam, dan lokomotif berbahan bakar kayu tidak kuat menarik satu bataljon. Rombongan terpaksa memutar lewat Cirebon. Sesudah Prupuk kereta naik ke lereng Gunung Slamet, ditarik lokomotif gunung berbahan bakar batu bara. Gunung, jurang, sawah, sungai dan hutan membuat serdadu itu lupa waktu.

Stasiun Purwokerto kini lega dan bersih. Atap peronnya panjang, menaungi jalur 1 dan 2, ditopang rangka baja putih yang berderet sampai ke ujung. Cahaya masuk dari celah memanjang di bubungan. Lantai peronnya rata, dengan garis kuning penuntun di tepinya. Di sisi kanan berdiri dinding putih bangunan stasiun, dengan pintu-pintu dan papan petunjuk keluar. Di jalur seberang, kereta KAI berhias bunga merah jambu menunggu penumpang. Di badannya tertulis "Perempuan hebat adalah mereka yang berani bermimpi". Penumpang tidak berdesakan. Beberapa orang berdiri santai di dekat pagar besi, petugas berjaga di ujung peron.

Kereta Argo Semeru dari Stasiun Surabaya Gubeng melaju ke arah Jakarta tepat pukul 15.06, Sabtu 28 November, tanpa terlambat semenit pun. Kereta ini dijadwalkan sampai di Gambir pukul 19.32. Jalurnya naik ke utara lewat Prupuk lalu ke Cirebon, jalur yang dulu dilalui Bataljon 403, hanya arahnya terbalik.

Saya ada dalam kereta, ngantuk-ngantuk tanggung. Untung tadi Pak Kepala Stasiun memberi segelas kopi nan nikmat.

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