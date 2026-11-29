JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah mulai menyusun strategi penempatan petugas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Persiapan tersebut dilakukan sejak tahap awal pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) guna memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal saat puncak haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Armuzna menjadi salah satu kawasan paling menentukan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tingginya mobilitas jemaah yang disertai kepadatan luar biasa saat puncak haji menuntut kesiapan petugas dengan perencanaan penempatan yang matang.

“Petugas Armuzna harus dipersiapkan sejak awal. Mereka harus mengetahui di mana akan bertugas, apa tugas dan tanggung jawabnya, serta bagaimana pola koordinasinya. Kita tidak ingin ketika puncak haji berlangsung justru terjadi kebingungan atau kekosongan petugas,” kata Dahnil saat memberikan arahan dalam pelatihan PPIH 1448 H/2027 M di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Minggu (29/11).

Dahnil menjelaskan, penempatan personel nantinya disusun berdasarkan lokasi penugasan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan pola tersebut, setiap petugas diharapkan sudah memahami wilayah kerja dan tanggung jawabnya sebelum memasuki tahap operasional di Arab Saudi.

Ia juga mengingatkan, mobilitas petugas menjadi tantangan tersendiri ketika kawasan Armuzna dipenuhi jemaah. Kondisi yang padat serta terbatasnya akses pergerakan berpotensi menghambat petugas dalam menjangkau titik-titik pelayanan jika distribusi personel tidak diperhitungkan sejak awal.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah akan mengatur persebaran petugas secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan di setiap lokasi. Langkah ini diperlukan agar tidak terjadi konsentrasi personel secara berlebihan di satu titik, sedangkan kawasan pelayanan lainnya justru kekurangan petugas.

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Selain penataan personel, kesiapan pelayanan di Armuzna juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai unsur terkait. Salah satunya melibatkan unsur Linjam (perlindungan jemaah) yang akan bekerja sesuai kebutuhan lapangan dan pembagian tanggung jawab masing-masing.

Dahnil menegaskan, kejelasan penempatan dan pembagian tugas sejak masa pelatihan merupakan bagian penting dalam membangun kesiapan petugas.