JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh calon petugas penyelenggara ibadah haji agar menempatkan pelayanan kepada jemaah sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan, tugas petugas haji bukan untuk mengejar kepentingan pribadi maupun menjalankan ibadah sendiri, melainkan memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan dan pendampingan terbaik selama berada di Tanah Suci.

"Anda semua di sini tidak berlatih untuk menjadi jemaah haji. Anda semua berlatih menyiapkan diri untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah," kata Irfan Yusuf saat menyampaikan sambutan dalam acara 'Pembukaan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1448 H/ 2027 M, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (29/11).

Irfan meminta seluruh peserta mengikuti proses pelatihan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, kesiapan mental dan komitmen untuk melayani jemaah menjadi hal mendasar yang harus dimiliki setiap petugas sebelum menjalankan tugas di lapangan.

Ia bahkan memberikan kesempatan kepada peserta yang masih memiliki keraguan untuk mengundurkan diri sejak awal pelatihan. Irfan mengingatkan, pemerintah hanya membutuhkan petugas yang benar-benar siap mengemban tanggung jawab pelayanan kepada jemaah haji.

"Karena itu, saya minta serius dalam pelatihan ini. Tidak ada keraguan lagi. Mumpung hari pertama, kalau masih ada yang ragu-ragu, silakan pamit, tidak usah meneruskan, karena kita hanya menyiapkan mereka-mereka yang siap untuk menjadi petugas, siap melayani jemaah haji kita," tegasnya.

Irfan juga mengimbau, menjadi petugas haji tidak dipandang sebagai kesempatan untuk memperoleh fasilitas maupun kebanggaan pribadi. Sebaliknya, posisi tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Menjadi petugas haji bukan soal mendapatkan kesempatan, soal mendapatkan fasilitas, atau suatu kebanggaan, tetapi adalah soal menerima amanah dan tanggung jawab yang besar," ujarnya.

Ia juga meminta para peserta tidak hanya merasa bangga karena berhasil lolos seleksi sebagai petugas haji. Ia mengingatkan, hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan.

"Yang seharusnya kita pikirkan bukan soal beruntungnya kita terpilih, tetapi apakah kita mampu mengemban amanah dan mempertanggungjawabkan amanah ini kepada jemaah, kepada negara, dan tentu saja kepada Allah subhanahu wa taala," tutur Irfan.

Dalam arahannya, Irfan kembali menekankan bahwa orientasi utama seluruh petugas haji adalah memberikan pelayanan kepada jemaah. Ia tidak ingin ada petugas yang justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi ketika jemaah sedang membutuhkan bantuan.

"Tugas utama Bapak, Ibu sekalian adalah pelayanan. Sekali lagi, pelayanan," tegasnya.

Irfan menegaskan, petugas haji harus mampu mengesampingkan kepentingan ibadah pribadi apabila pada saat bersamaan terdapat jemaah yang membutuhkan pertolongan. Menurutnya, tanggung jawab pelayanan tidak boleh dikalahkan oleh keinginan petugas untuk beribadah secara mandiri di Tanah Suci.

Ia kemudian memberikan contoh mengenai situasi yang mungkin dihadapi petugas selama penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya, ketika seorang petugas hendak melaksanakan salat di Masjidil Haram, tetapi pada waktu bersamaan terdapat jemaah yang membutuhkan bantuan, maka kepentingan jemaah harus didahulukan.

Selain itu, Irfan memberikan gambaran lain terkait kewajiban petugas ketika jemaah melaksanakan rangkaian ibadah di Arafah. Menurutnya, jika terdapat jemaah yang membutuhkan bimbingan, bantuan, maupun pertolongan, harus mengutamakan pelayanan meskipun harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mengikuti kegiatan tersebut.