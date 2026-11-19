JawaPos.com - Jemaah yang membawa bayi atau balita kini memiliki kemudahan tambahan saat beribadah di Masjidil Haram, Makkah. Otoritas pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengizinkan penggunaan kereta bayi atau stroller di sejumlah area khusus dengan akses masuk melalui pintu dan jalur yang telah ditentukan.

Kebijakan ini memungkinkan keluarga yang membawa anak kecil tetap beraktivitas di kawasan Masjidil Haram dengan lebih nyaman. Namun, penggunaan stroller tidak berlaku di seluruh area masjid karena otoritas telah menetapkan lokasi dan akses khusus untuk mengatur pergerakan jemaah.

Dikutip via SPA, area yang diperbolehkan untuk penggunaan stroller meliputi lantai pertama, area atap (rooftop), serta kawasan perluasan ketiga atau Third Saudi Expansion.

Untuk mengakses area tersebut, jemaah dapat menggunakan sejumlah jalur yang sudah disiapkan, yakni Jembatan Ajyad (Ajyad Bridge), lift King Fahd, lift Al-Arqam, pintu masuk Jembatan Al-Arqam, serta seluruh gerbang di kawasan Third Saudi Expansion.

Penetapan jalur tersebut bertujuan memudahkan keluarga yang membawa bayi sekaligus menjaga kelancaran arus pergerakan jemaah lainnya.

Penggunaan Stroller Diatur untuk Mengurangi Kepadatan

Kebijakan penggunaan stroller di Masjidil Haram tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan keluarga. Pengaturan ini juga menjadi bagian dari upaya otoritas dalam mengelola kepadatan jemaah, terutama di tengah tingginya jumlah pengunjung sepanjang tahun.

Kereta bayi yang digunakan tanpa pengaturan berpotensi mengganggu pergerakan pejalan kaki, khususnya di area dengan mobilitas tinggi. Karena itu, pembatasan lokasi dan jalur masuk diperlukan agar pengguna stroller tidak bercampur dengan arus utama jemaah.

Otoritas pengelola menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan bagi jemaah dan pengunjung. Pengaturan fasilitas dan aksesibilitas terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan ibadah yang aman dan nyaman bagi berbagai kelompok usia.

Kemudahan bagi keluarga yang membawa bayi ini juga sejalan dengan upaya Arab Saudi meningkatkan pelayanan di dua masjid suci.

Melalui berbagai pengembangan fasilitas, pengelolaan kerumunan, dan aksesibilitas, pemerintah Arab Saudi berupaya mengakomodasi kebutuhan jemaah yang terus meningkat, baik saat musim haji, umrah, maupun kunjungan sepanjang tahun.

Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Saudi Vision 2030, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengalaman jemaah dan pengunjung Masjidil Haram serta Masjid Nabawi.