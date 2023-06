PPIH: Pengelola Masjidilharam Siapkan Layanan Sewa Skuter dan Kursi Roda

JawaPos.com - Pengelola Masjidilharam menyiapkan layanan sewa skuter dan kursi roda bagi jemaah haji yang akan melakukan Tawaf dan Sai.

"Jemaah haji Indonesia yang membutuhkan skuter atau kursi roda, bisa memanfaatkan layanan sewa yang ada di Masjidilharam," kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H, Subhan Cholid di Makkah, Kamis (1/6).

Subhan menambahkan ibadah haji merupakan ibadah fisik, di antaranya Tawaf memutari Kakbah sebanyak tujuh kali dan Sai dari bukit Shafa ke Marwah sebanyak tujuh kali.

Ia mengatakan layanan sewa skuter yang sepenuhnya dikelola Masjidilharam itu dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji Indonesia yang membutuhkan untuk prosesi Tawaf dan Sai.

Untuk layanan kursi roda, Subhan mengimbau jemaah menggunakan jasa sewa yang resmi. "Petugas resmi ada di dalam Masjidilharam. Mereka menggunakan seragam khusus," ujarnya.

Berdasarkan data layanan sewa skuter dan kursi roda per 31 Mei 2023 di Masjidilharam, tarif sewa kursi roda untuk paket Tawaf dan Sai dikenakan biaya 200 riyal atau sekitar Rp 800 ribu per orang, sedangkan untuk paket Tawaf atau Sai saja dikenakan biaya 100 riyal atau Rp 400 ribu per orang.

Untuk sewa skuter untuk satu orang paket Tawaf dan Sai dikenakan biaya 115 riyal atau Rp 460 ribu per orang, sedangkan untuk paket Tawaf atau Sai saja dikenakan biaya 57,5 Riyal atau Rp 232 ribu per orang.

Sementara untuk sewa skuter yang dapat dinaiki dua orang dikenakan biaya 230 riyal atau Rp 920 ribu per dua orang. Sedangkan paket Tawaf atau Sai saja berbiaya 115 riyal atau Rp 460 ribu per orang.

"Biaya tersebut tidak termasuk layanan dari hotel ke terminal dan terminal ke Masjidilharam," kata Subhan.