JawaPos.com – Mengambil foto dan video berkualitas kini bukan lagi satu-satunya kebutuhan pengguna smartphone. Kemudahan membagikan konten ke berbagai perangkat juga menjadi hal penting, terutama ketika pengguna memiliki perangkat dengan sistem operasi berbeda.

Kebutuhan tersebut mendorong produsen smartphone menghadirkan teknologi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan kamera, tetapi juga konektivitas lintas perangkat.

Xiaomi mencoba menjawab kebutuhan itu melalui Xiaomi 17T Pro. Smartphone ini menggabungkan teknologi kamera Leica, performa tinggi, baterai berkapasitas besar, serta dukungan Xiaomi HyperOS yang dilengkapi fitur Quick Share.

Berdasarkan data tren global Kantar, jumlah pemilik smartphone meningkat 17 persen dalam tiga tahun terakhir. Pengguna juga semakin banyak mengandalkan lebih dari satu perangkat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng dalam pernyataan resminya, Jumat (27/11/2026) mengatakan, pengalaman menggunakan smartphone kini tidak berhenti pada aktivitas mengambil foto atau merekam video.

"Saat ini pengguna juga membutuhkan kemudahan untuk mengolah, menikmati, hingga membagikan konten ke perangkat lain," kata Andi.

Kamera Leica untuk Foto dan Video

Salah satu fitur yang menjadi perhatian pada Xiaomi 17T Pro adalah sistem tiga kamera hasil kolaborasi dengan Leica.

Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 50 MP Light Fusion 950 berukuran 1/1,31 inci yang dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS).

Kamera ini dirancang untuk menghasilkan foto dengan detail optimal dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Selain itu, terdapat kamera telefoto periskop 50 MP dengan kemampuan 5x optical zoom untuk memotret objek dari jarak jauh.

Sementara kamera ultra-wide 12 MP memiliki sudut pandang 120 derajat yang dapat dimanfaatkan untuk memotret lanskap maupun foto bersama.

Untuk kebutuhan video, Xiaomi 17T Pro mendukung perekaman hingga resolusi 8K 30fps dan 4K 120fps.

Ada pula fitur Leica Live Moment yang memungkinkan pengguna menangkap momen beserta rangkaian singkat di sekitarnya.

Hasilnya dapat disunting melalui sejumlah opsi, seperti pemotongan, penyesuaian warna, penggunaan filter, hingga pembuatan kolase.

Fitur tersebut memberikan pilihan lebih luas bagi pengguna yang gemar membuat konten untuk media sosial maupun dokumentasi pribadi.

Performa Didukung Chipset 3nm dan Baterai 7.000 mAh

Untuk menunjang aktivitas fotografi, perekaman video, hingga pengeditan konten, Xiaomi 17T Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500 dengan fabrikasi 3nm dan arsitektur All-Big-Core.

Perangkat ini juga dilengkapi sistem pendingin Xiaomi 3D IceLoop untuk membantu menjaga kestabilan suhu ketika digunakan menjalankan aktivitas berat, termasuk mengedit video dan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan.

Dari sisi tampilan, Xiaomi 17T Pro mengusung layar AMOLED berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1.5K dan refresh rate hingga 144Hz.

Layar tersebut turut mendukung kedalaman warna 12-bit, Dolby Vision, serta tingkat kecerahan puncak mencapai 3.500 nits.

Sementara untuk menunjang penggunaan sepanjang hari, tersedia baterai silikon karbon berkapasitas 7.000 mAh.

Pengisian dayanya mendukung teknologi 100W HyperCharge melalui kabel dan 50W HyperCharge nirkabel.

Quick Share Xiaomi HyperOS Bisa Digunakan untuk Berbagi Konten

Selain kamera dan performa, kemudahan berbagi file menjadi salah satu fitur yang ditawarkan Xiaomi 17T Pro melalui Xiaomi HyperOS.

Salah satunya adalah Quick Share yang memungkinkan pengguna mengirimkan foto, video, maupun dokumen ke perangkat lain yang kompatibel, termasuk perangkat iOS tertentu.

Fitur ini berguna ketika pengguna ingin membagikan hasil foto kepada teman atau rekan kerja yang menggunakan perangkat Apple.

Dengan begitu, proses transfer file tidak harus selalu mengandalkan aplikasi pihak ketiga atau metode pengiriman yang lebih panjang.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memilih foto, video, atau dokumen melalui galeri maupun file manager, kemudian mengetuk ikon Share dan memilih Quick Share.

Setelah perangkat penerima yang kompatibel terdeteksi, pengguna dapat menentukan perangkat tujuan dan mengikuti petunjuk yang muncul di layar.

Selain Quick Share, Xiaomi HyperOS juga menghadirkan Xiaomi HyperConnect untuk memperluas konektivitas antarperangkat.

Melalui aplikasi Xiaomi Interconnectivity pada perangkat Apple yang kompatibel, pengguna dapat menikmati sejumlah pengalaman interkoneksi lintas ekosistem.

Kehadiran fitur tersebut menjadi penting karena aktivitas digital masyarakat kini tidak selalu dilakukan melalui satu perangkat saja.

Memudahkan Pengguna Mengelola Konten

Kombinasi kamera Leica, chipset bertenaga, dan baterai berkapasitas besar membuat Xiaomi 17T Pro dirancang untuk mendukung kebutuhan fotografi serta kreasi konten.

Di sisi lain, Quick Share dan Xiaomi HyperConnect melengkapi pengalaman tersebut melalui kemudahan berbagi dan menghubungkan perangkat.

Dengan demikian, kebutuhan pengguna tidak hanya terpenuhi saat mengambil foto atau merekam video, tetapi juga ketika mengelola dan membagikan hasilnya ke perangkat lain.