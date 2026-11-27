JawaPos.com - Lesunya pasar smartphone turut berdampak pada penjualan aksesori ponsel, termasuk segmen premium. PT Infinity Global Asia (IGA) mencatat penurunan penjualan secara kuantitas sekitar 10-15 persen dibandingkan tahun lalu.

Meski demikian, penurunan jumlah produk yang terjual belum berdampak signifikan terhadap nilai penjualan perusahaan. Hal itu karena kenaikan harga produk turut mengimbangi penurunan volume penjualan.

Herman Darwin, CEO of IGA Tech Lifestyle, mengatakan kondisi pasar tahun ini secara nilai masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari jumlah unit yang terjual, terdapat penurunan.

"Kalau secara numbers itu masih sama ya sebenarnya. Karena kan harga naik juga. Harga naik, secara kuantitas itu sebenarnya ada penurunan. Tapi karena value-nya naik, jadi secara itu masih (baik penjualannya)," ujar Darwin di Alam Sutera, Tangerang Selatan, dikutip Jumat (27/11).

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Dia memperkirakan penurunan penjualan secara kuantitas berada di kisaran 10-15 persen. Meski begitu, dia menilai pasar aksesori premium masih memiliki peluang untuk berkembang di Indonesia.

Menurut Eman, perusahaan tidak hanya mengejar jumlah penjualan, tetapi juga memperhatikan kualitas produk dan layanan purnajual.

Sebab, konsumen aksesori premium membutuhkan produk yang dapat digunakan dalam jangka panjang serta memiliki jaminan layanan ketika mengalami masalah.

"Kalau kita ngomong peluang pasti masih ada. Cuma dari sisi kita, kita lihat aksesori itu bukan cuma soal numbers," katanya.

Dia menambahkan, IGA cenderung selektif dalam memilih merek yang didistribusikan. Perusahaan lebih mengutamakan produk berkualitas dan memiliki dukungan layanan purnajual dibandingkan merek yang hanya berorientasi pada penjualan dalam jumlah besar.

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Selain kondisi pasar, kenaikan harga produk juga dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut Eman, perubahan kurs menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga aksesori yang dipasarkan perusahaan.

Meski demikian, IGA berupaya menjaga harga produk lama agar tidak mudah berubah. Penyesuaian harga umumnya diterapkan pada produk baru atau setiap tahun.