JawaPos.com - Bertambahnya populasi lanjut usia (lansia) di Indonesia membuat perhatian terhadap kualitas hidup kelompok tersebut semakin penting. Tidak hanya soal kesehatan fisik, kesempatan untuk bersosialisasi, tetap aktif, dan mencoba pengalaman baru juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia di Indonesia mencapai 11,97 persen. Angka ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung para lansia agar tetap produktif dan memiliki kehidupan sosial yang baik.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut datang melalui kegiatan bertajuk Samsung Share the Moments. Program Employee Volunteering Program (EVP) yang digelar Samsung Electronics Indonesia itu melibatkan karyawan perusahaan dan para penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta baru-baru ini.

Dalam kegiatan tersebut, para lansia diajak mengikuti sejumlah aktivitas yang menggabungkan gerakan fisik, interaksi sosial, hiburan, hingga kreativitas dengan bantuan teknologi.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa menjaga kualitas hidup di usia lanjut tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kesempatan untuk berinteraksi, menyalurkan minat, dan merasakan pengalaman baru juga perlu mendapat perhatian.

Aktivitas Fisik dan Pemantauan Kesehatan bagi Lansia Menjaga kebugaran menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan lansia. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai dapat membantu mereka mempertahankan mobilitas dan tetap aktif menjalani rutinitas sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut, Samsung memperkenalkan Galaxy Watch 9 sebagai perangkat pendukung untuk memantau aktivitas dan kondisi tubuh. Jam tangan pintar ini memiliki fitur pemantauan detak jantung, aktivitas harian, serta kualitas tidur.

Pemantauan tersebut dapat membantu pengguna mengenali pola aktivitas dan istirahat. Dengan begitu, lansia maupun pendampingnya memiliki gambaran mengenai kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan kebugaran.

Meski demikian, penggunaan perangkat pemantau kesehatan tetap perlu dipahami sebagai alat pendukung, bukan pengganti pemeriksaan medis. Aktivitas fisik juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing lansia.

Teknologi AI Buka Kesempatan Lansia Berkreasi Selain aktivitas fisik, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi para lansia untuk mencoba hal baru melalui fotografi dan kreasi visual.

Dengan pendampingan karyawan Samsung Electronics Indonesia, para penghuni panti mencoba menggunakan Galaxy S26 Ultra untuk mengabadikan momen kebersamaan. Mereka juga diperkenalkan dengan Photo Assist berbasis Galaxy AI dan Creative Studio untuk mengolah foto menjadi karya visual yang lebih kreatif.

Salah satu aktivitasnya adalah mengubah latar belakang foto menjadi berbagai destinasi wisata impian. Melalui fitur tersebut, para lansia dapat berkreasi dengan foto mereka sendiri tanpa harus memahami proses penyuntingan gambar yang rumit.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para lansia untuk berbagi cerita, mengenang pengalaman, serta mengekspresikan keinginan dan imajinasi mereka.

Teknologi dalam konteks tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat komunikasi atau hiburan. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi juga bisa menjadi sarana untuk mempertemukan generasi berbeda melalui aktivitas yang menyenangkan.

Karaoke Jadi Ruang Interaksi Lintas Generasi Suasana kebersamaan juga dibangun melalui aktivitas bernyanyi dan karaoke. Para lansia bersama karyawan Samsung menikmati hiburan dengan dukungan Galaxy S26 Ultra dan Samsung Mini LED TV.

Aktivitas sederhana seperti karaoke memberikan kesempatan bagi para penghuni panti untuk berinteraksi, bernostalgia, dan menikmati waktu bersama orang-orang dari generasi berbeda.

Head of Corporate Marketing Samsung Electronics Indonesia Anggi Paramita mengatakan, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan mencoba pengalaman baru, terlepas dari usia mereka.

“Kami percaya bahwa setiap orang, di setiap tahap kehidupan, memiliki kesempatan untuk terus belajar, berekspresi, dan menikmati pengalaman baru. Melalui Samsung Share the Moments, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar kegiatan bersama. Kami ingin menciptakan ruang bagi para lansia untuk tetap aktif, berbagi cerita, mencoba hal-hal baru, dan merasa terhubung dengan generasi lainnya,” ujar Anggi.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antara generasi muda dan lansia melalui pengalaman bersama.

Pada akhirnya, tantangan dalam menghadapi pertambahan populasi lansia bukan hanya berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Lingkungan yang mendukung aktivitas sosial, kreativitas, serta kesempatan untuk terus belajar juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup mereka.