JawaPos.com - Perkembangan perangkat Apple turut membuka peluang bagi industri aksesori teknologi. Kebutuhan konsumen kini tidak hanya berkaitan dengan perangkat utama, tetapi juga produk pendukung yang dapat menunjang perlindungan, kenyamanan, mobilitas, hingga produktivitas.

Melihat peluang tersebut, IGA Tech Lifestyle memperkenalkan enam brand aksesori internasional melalui Brand Partner Showcase 2026 di Tangerang, Selasa (25/11). Keenam brand tersebut meliputi Arc Pulse, Bellroy, Cygnett, KeyBudz, Raptic, dan Satechi.

Masing-masing brand menawarkan karakteristik berbeda. Arc Pulse berfokus pada perlindungan perangkat melalui desain metal premium. Bellroy menghadirkan aksesori fungsional yang menunjang mobilitas, sedangkan Cygnett menawarkan berbagai solusi teknologi untuk mendukung penggunaan perangkat sehari-hari.

Sementara itu, KeyBudz mengembangkan aksesori untuk perangkat wearable Apple dengan mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas. Raptic menawarkan perlindungan perangkat melalui inovasi material, sedangkan Satechi menghadirkan aksesori untuk menunjang produktivitas dan konektivitas.

CEO IGA Tech Lifestyle Herman Darwin mengatakan, perkembangan teknologi smartphone turut memengaruhi kebutuhan konsumen terhadap aksesori. Produk pendukung kini tidak hanya dituntut memiliki fungsi praktis, tetapi juga menawarkan nilai tambah dari sisi desain dan kenyamanan.

“Perkembangan teknologi smartphone turut mengubah cara konsumen memanfaatkan perangkat mereka dalam berbagai aktivitas. Hal ini juga mendorong kebutuhan terhadap aksesori yang tidak hanya fungsional, tetapi mampu memberikan nilai tambah dari sisi perlindungan, desain, kenyamanan, hingga produktivitas,” ujar Herman Darwin, CEO of IGA Tech Lifestyle di Alam Sutera, Tangerang, Rabu (25/11).

Melalui kehadiran enam brand tersebut, IGA Tech Lifestyle ingin memperluas pilihan aksesori teknologi premium bagi konsumen Indonesia. Produk yang ditawarkan tidak hanya menyasar pengguna perangkat Apple, tetapi juga pengguna perangkat teknologi lainnya.

Perusahaan turut mengandalkan jaringan distribusi, mitra retail, serta kanal e-commerce untuk menjangkau konsumen. Berbagai saluran penjualan resmi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap produk aksesori internasional.

Tak hanya itu, Brand Partner Showcase 2026 dimanfaatkan sebagai ajang mempertemukan perwakilan brand dengan retailer, media, jurnalis teknologi, content creator, dan mitra bisnis.