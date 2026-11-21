JawaPos.com - BlackBerry kini menjalani bisnis yang jauh berbeda dibandingkan ketika merek tersebut dikenal sebagai produsen smartphone andalan kalangan korporasi. Perusahaan teknologi asal Kanada itu telah meninggalkan bisnis perangkat dan beralih fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor industri.

Di bawah kepemimpinan CEO John Giamatteo, BlackBerry mengembangkan teknologi yang bekerja di balik berbagai sistem, mulai dari kendaraan, komunikasi pemerintahan, robotika hingga peralatan medis. Perusahaan juga menyediakan teknologi keamanan komunikasi bagi pemerintah dan organisasi yang menangani infrastruktur penting.

"Kami adalah perusahaan yang berbeda dibandingkan pada masa perangkat. Namun, melalui perangkat lunak dan layanan kami, teknologi BlackBerry mendukung dunia di sekitar kita dalam berbagai cara," kata Giamatteo seperti dikutip dari FOX Business.

Menurut Giamatteo, salah satu kunci transformasi perusahaan adalah menyederhanakan bisnis dan memusatkan perhatian pada bidang yang benar-benar dikuasai.

"Sederhanakan apa yang Anda lakukan," ujarnya.

Dia menilai perusahaan terkadang terlalu rumit karena menjalankan terlalu banyak lini bisnis. Karena itu, mempersempit fokus pada sejumlah bidang dan mengelolanya dengan baik dapat memberikan dampak besar.

Bagi BlackBerry, strategi tersebut diwujudkan melalui fokus pada bisnis perangkat lunak otomotif dan keamanan komunikasi.

Perangkat lunak tertanam BlackBerry QNX kini digunakan di lebih dari 275 juta kendaraan. Sementara itu, sebanyak 18 negara anggota G20 menggunakan teknologi keamanan komunikasi dari perusahaan tersebut.

Transformasi bisnis itu juga tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. BlackBerry mencatat pendapatan sebesar USD 163,3 juta pada kuartal kedua tahun fiskal 2027. Angka tersebut meningkat 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, adjusted EBITDA perusahaan melonjak 81 persen menjadi USD 47 juta. Pendapatan QNX juga tumbuh 27 persen dan mencapai rekor kuartalan sebesar USD 80,3 juta.

Dalam menjalankan perusahaan, Giamatteo mengaku mengandalkan pendekatan berbasis angka dan data. Dia rutin memantau berbagai metrik serta indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI).

"Saya cukup menyukai angka. Saya mendalami metrik dan indikator kinerja utama. Saya suka memiliki data untuk segala hal," tuturnya.

Giamatteo mengatakan, dirinya meninjau indikator kinerja utama BlackBerry setiap hari untuk melihat tren sekaligus mengevaluasi hal-hal yang berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki.

"Saya tidak mengatakan pendekatan ini benar, tetapi memang begitulah cara saya bekerja. Hal itu memungkinkan saya memahami bisnis dari berbagai sisi," katanya.

Pendekatan tersebut terbentuk dari pengalamannya selama sekitar 37 tahun berkecimpung di industri teknologi.

Giamatteo tumbuh di Long Island dan menempuh pendidikan di St. John's University, Queens. Dia mengawali karier di bidang keuangan sebelum menduduki sejumlah posisi kepemimpinan di perusahaan teknologi, termasuk bekerja lebih dari enam tahun di McAfee.

Kariernya juga membawanya ke luar negeri. Dia pernah menghabiskan dua tahun di Hong Kong dan empat tahun di Tokyo. Pengalaman bekerja di kedua negara tersebut disebutnya sebagai salah satu titik penting dalam perjalanan karier.

"Pengalaman itu membuat saya lebih ingin tahu dan lebih tertarik secara intelektual terhadap berbagai pasar dan budaya serta memahami maknanya," ujarnya.

Dari pengalaman tersebut, Giamatteo juga mendapatkan pelajaran yang terus dipegang hingga sekarang, yakni tidak takut keluar dari zona nyaman.

"Jangan takut keluar dari zona nyaman. Di situlah Anda benar-benar berkembang. Di situlah Anda menantang diri sendiri," katanya.

Selain pengalaman bekerja di luar negeri, Giamatteo menyebut program pengembangan kepemimpinan yang pernah diikutinya turut membentuk kemampuannya dalam mengelola bisnis.

Melalui program tersebut, dia mendapatkan pengalaman di berbagai bidang, mulai dari pemasaran, pengembangan produk, penjualan hingga operasional. Pengalaman lintas divisi itu membantunya memahami cara kerja perusahaan secara lebih menyeluruh.