JawaPos.com - Peran tablet premium mulai bergeser dari sekadar perangkat untuk menikmati hiburan menjadi alat untuk bekerja, belajar, hingga mengembangkan ide kreatif. Kehadiran kecerdasan buatan (AI) ikut mengubah cara pengguna memanfaatkan layar besar, termasuk untuk mengolah informasi, merangkum dokumen, dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Perubahan kebiasaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan tablet generasi terbaru. Samsung melihat perangkat tablet perlu menawarkan lebih dari sekadar layar berukuran besar dan performa tinggi. Integrasi AI, fleksibilitas penggunaan, serta dukungan perangkat pendukung seperti stylus kini menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna.

Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia Yadi Prayitno mengatakan, penggunaan tablet saat ini semakin beragam. Konsumen tidak hanya memanfaatkannya untuk menonton video atau membaca konten, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan berkreasi.

"Kami optimistis terhadap masa depan tablet premium di Indonesia. Peran tablet semakin berkembang: bukan hanya untuk menikmati konten, tetapi juga menjadi ruang bagi pengguna untuk belajar, bekerja, dan berkreasi," kata Yadi dalam wawancara bersama Samsung Newsroom, Kamis (19/11).

Menurut dia, perkembangan penggunaan AI turut memperlihatkan perubahan tersebut. Sejumlah fitur seperti Gemini, Circle to Search, dan Writing Assist mulai dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ide, mengembangkan karya, hingga merangkum pekerjaan.

Penggunaan Tablet untuk Produktivitas Semakin Besar Perubahan fungsi tablet juga terlihat dari kebiasaan pengguna. Berdasarkan data consumer insight internal Samsung selama tiga tahun terakhir, pengguna Galaxy Tab rata-rata menghabiskan sekitar 50 persen waktunya untuk aplikasi produktivitas.

Sementara itu, sekitar 30 persen digunakan untuk menikmati hiburan. Sisanya dimanfaatkan untuk aktivitas kreatif.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tablet mulai menempati posisi yang lebih luas dalam keseharian pengguna. Perangkat ini tidak lagi hanya menjadi alternatif smartphone dengan layar lebih besar, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan yang sebelumnya lebih identik dengan laptop.

Yadi menilai, layar besar menjadi salah satu keunggulan yang membuat tablet memiliki fungsi berbeda dibandingkan perangkat lainnya.

"Layar besar dapat menjadi ruang kerja interaktif tempat materi, catatan, referensi, dan alat bantu hadir dalam satu pandangan," ujarnya.

Dalam praktiknya, pengguna bisa membaca dokumen sambil membuat catatan, mencari informasi tambahan, hingga mengembangkan gagasan tanpa harus terus berpindah aplikasi atau perangkat.

Samsung juga mengandalkan S Pen dan kemampuan AI untuk mendukung pola penggunaan tersebut. Pengguna dapat membuat sketsa, mencatat ide, maupun melakukan brainstorming dengan bantuan Gemini.

AI Seharusnya Mengurangi Beban Kerja, Bukan Menambahnya Meski AI menawarkan kemudahan, penggunaannya juga memunculkan tantangan baru. Banyaknya aplikasi, informasi, dan tugas yang harus dikelola berpotensi membuat aktivitas digital semakin kompleks.

Menurut Yadi, keberhasilan teknologi AI seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuannya mempercepat pekerjaan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana waktu yang berhasil dihemat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai lebih besar.

"AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mempercepat sejumlah tugas repetitif. Akan tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang dihemat: bukan hanya untuk menyelesaikan lebih banyak tugas, melainkan juga untuk berpikir lebih strategis, mengeksplorasi peluang baru, dan membangun kolaborasi," jelasnya.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengembangan perangkat berbasis AI bukan sekadar menambahkan sebanyak mungkin fitur. Integrasi teknologi juga perlu mempertimbangkan kemudahan penggunaan agar tidak menciptakan beban baru bagi konsumen.

"Bagi Samsung, inovasi yang baik harus mampu menyederhanakan pengalaman sehari-hari, bukan menambah kompleksitas," kata Yadi.

Karena itu, AI di tablet diharapkan dapat membantu pengguna mengelola informasi, menyusun gagasan, dan menyelesaikan berbagai aktivitas secara lebih praktis.

Kehadiran tablet premium juga memunculkan pertanyaan mengenai relevansinya bagi konsumen yang sudah memiliki smartphone dan laptop.

Samsung menilai ketiga perangkat tersebut tidak harus saling menggantikan. Masing-masing memiliki fungsi berbeda dan dapat digunakan secara bersamaan untuk mendukung kebutuhan pengguna.

Yadi mengatakan, tablet menawarkan alternatif cara kerja yang lebih fleksibel, baik sebagai perangkat utama maupun bagian dari ekosistem digital.

"Galaxy Tab S12 Series menawarkan pengalaman produktivitas premium melalui kombinasi layar luas, fleksibilitas penggunaan, AI, dan ekosistem Galaxy," lanjutnya.

Dia mencontohkan, seorang profesional dapat membaca dan merangkum dokumen menggunakan AI, mencatat ide melalui S Pen, kemudian mengolah presentasi maupun spreadsheet dengan dukungan Gemini, Samsung DeX, dan Book Cover Keyboard.

Dengan kombinasi tersebut, tablet dapat digunakan untuk menangani sejumlah pekerjaan yang sebelumnya lebih sering dilakukan menggunakan laptop.

Namun, fungsi tablet tidak berhenti pada produktivitas. Perangkat yang sama juga dapat digunakan untuk menikmati hiburan melalui layar Dynamic AMOLED 2X dan sistem 4-channel Spatial Audio.

Ukuran Layar dan Fleksibilitas Jadi Pertimbangan Dalam mengembangkan lini tablet premium, Samsung mengaku turut mempertimbangkan kebiasaan dan masukan konsumen, terutama terkait ukuran layar dan fleksibilitas ruang kerja.

Hal tersebut kemudian diterjemahkan melalui dua pilihan perangkat dalam Galaxy Tab S12 Series, yakni Galaxy Tab S12 Ultra dan Galaxy Tab S12+.

Keduanya ditujukan untuk memberikan alternatif pengalaman penggunaan sesuai preferensi konsumen. Samsung juga mengintegrasikan kemampuan AI, performa perangkat, S Pen, serta ekosistem Galaxy untuk mendukung berbagai aktivitas.

Yadi menegaskan, pengembangan tablet tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan spesifikasi atau fitur baru.

"Bagi kami, inovasi tablet yang bermakna bukan sekadar menghadirkan fitur baru, tetapi membuka lebih banyak ruang bagi pengguna untuk berpikir, berkreasi, dan mewujudkan ide," tuturnya.

Pada akhirnya, tantangan tablet premium bukan hanya menghadirkan perangkat dengan layar lebih luas atau kemampuan komputasi yang semakin tinggi. Perangkat tersebut juga perlu menjawab kebutuhan pengguna yang semakin kompleks, mulai dari mengelola informasi hingga menghasilkan karya.