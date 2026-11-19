JawaPos.com - Memilih smartphone untuk penggunaan jangka panjang tidak cukup hanya dengan melihat spesifikasi dan kapasitas baterai.

Pengguna juga perlu memperhatikan keamanan data, kenyamanan antarmuka, performa saat menjalankan banyak aplikasi, hingga dukungan pembaruan perangkat lunak.

Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penyebaran file APK berbahaya melalui aplikasi pesan. File tersebut kerap menyamar sebagai undangan pernikahan, resi pengiriman, hingga tagihan.

Jika dipasang, aplikasi berbahaya dapat mengakses informasi pribadi dan berisiko mencuri data penting pengguna.

Karena itu, fitur keamanan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli smartphone. Samsung Galaxy A08 menjadi salah satu perangkat yang menawarkan fitur perlindungan data, antarmuka One UI tanpa iklan bawaan, serta dukungan pembaruan perangkat lunak.

Samsung Galaxy A08 sendiri tersedia dengan varian RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB yang dibanderol Rp2.999.000, sedangkan varian RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB dijual seharga Rp3.599.000. Smartphone ini hadir dalam pilihan warna Dark Blue, Green, dan Silver.

“Melalui Galaxy A08, Samsung menghadirkan fitur keamanan seperti Pemblokir Otomatis dan Samsung Knox Vault untuk membantu memberikan perlindungan tambahan dalam penggunaan sehari-hari. Dipadukan dengan performa yang responsif dan baterai besar, kami ingin menghadirkan pengalaman Pasti Pintar yang membuat pengguna lebih nyaman dan percaya diri saat beraktivitas digital,” ujar Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Berikut Ini lima hal yang perlu diketahui tentang Samsung Galaxy A08 1. Antarmuka One UI Tanpa Iklan Bawaan Salah satu hal yang memengaruhi kenyamanan menggunakan smartphone adalah tampilan antarmukanya. Galaxy A08 menggunakan One UI yang tidak menampilkan iklan pada aplikasi bawaan Samsung.

Dengan begitu, pengguna bisa mengakses fitur seperti informasi cuaca, pemantauan langkah harian, hingga pengaturan tema tanpa terganggu banner promosi dari aplikasi bawaan.

Tampilan yang lebih bersih juga membantu pengguna mengakses fitur dengan lebih mudah dan mengurangi risiko salah menekan iklan. Meski demikian, iklan pada aplikasi pihak ketiga yang diunduh pengguna tetap mengikuti kebijakan masing-masing pengembang.

2. Pemblokir Otomatis untuk Mencegah Pemasangan an APK Berbahaya File APK yang dikirim melalui aplikasi pesan perlu diwaspadai, terutama jika berasal dari nomor tidak dikenal. File yang menyamar sebagai undangan atau dokumen tertentu bisa menjadi sarana penyebaran malware.

Galaxy A08 memiliki fitur Pemblokir Otomatis atau Auto Blocker untuk memberikan perlindungan tambahan dari ancaman tersebut.

Pemblokir Otomatis di Galaxy A08 bekerja dengan membatasi pemasangan aplikasi dari sumber tidak resmi, termasuk file APK yang diterima melalui aplikasi pesan.

Fitur ini juga membantu memeriksa aplikasi yang sudah terpasang untuk mendeteksi potensi ancaman serta memblokir perintah mencurigakan ketika perangkat terhubung dengan kabel atau perangkat USB yang tidak dikenal.

Untuk mengaktifkannya, pengguna cukup membuka menu Pengaturan, memilih Keamanan dan privasi, kemudian masuk ke Pemblokir Otomatis dan mengaktifkannya.

Meski fitur ini memberikan perlindungan tambahan, pengguna tetap disarankan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, seperti Google Play Store atau Galaxy Store.

3. Knox Vault dan Folder Aman untuk melindungi privasi Meminjamkan smartphone kepada anggota keluarga terkadang menjadi hal yang sulit dihindari. Namun, perangkat yang sama bisa menyimpan berbagai informasi pribadi, mulai dari aplikasi perbankan, foto, hingga dokumen pekerjaan.

Galaxy A08 menyediakan Knox Vault dan Folder Aman untuk membantu menjaga informasi tersebut.

Knox Vault melindungi informasi sensitif tertentu, seperti PIN, pola, kata sandi, dan data biometrik. Sistem perlindungan berbasis perangkat keras ini bekerja secara terpisah dari sistem utama sehingga data penting mendapatkan lapisan keamanan tambahan.

Sementara itu, Folder Aman dapat digunakan untuk menyimpan aplikasi dan file pribadi dalam ruang terpisah yang terenkripsi. Aksesnya dilindungi menggunakan PIN, pola, atau sidik jari.

Pengguna bisa memindahkan aplikasi keuangan, foto, maupun dokumen pribadi ke Folder Aman agar tidak mudah diakses orang lain ketika smartphone dipinjamkan.

Untuk mengaktifkannya, buka Pengaturan, pilih Keamanan dan privasi, masuk ke Pengaturan keamanan lainnya, lalu pilih Folder Aman.

4. Helio G99+ dan LPDDR5 untuk Mendukung Aktivitas Multitasking Selain keamanan, performa juga menjadi pertimbangan ketika smartphone digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Galaxy A08 menggunakan chipset Helio G99+ yang dipadukan dengan memori LPDDR5. Kombinasi tersebut mendukung aktivitas multitasking, termasuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Misalnya, ketika penjual online menerima bukti transfer dari pembeli, mereka bisa membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa mutasi rekening, kemudian kembali ke aplikasi pesan untuk melanjutkan komunikasi.

Penggunaan LPDDR5 diklaim menawarkan kecepatan transfer data hingga 30 persen lebih tinggi dibandingkan LPDDR4X pada generasi sebelumnya.

Galaxy A08 juga dibekali RAM fisik 4 GB dengan dukungan RAM Plus hingga 4 GB. Fitur RAM Plus memanfaatkan sebagian kapasitas penyimpanan internal sebagai memori virtual tambahan untuk membantu pengelolaan aplikasi di latar belakang.

Pengguna dapat mengatur fitur tersebut melalui Pengaturan, Perawatan perangkat, Memori, kemudian memilih RAM Plus.

5. Baterai 6.000 mAh dan Dukungan Pembaruan hingga Enam Tahun Untuk penggunaan jangka panjang, kapasitas baterai dan dukungan pembaruan perangkat lunak juga perlu diperhatikan.

Galaxy A08 dibekali baterai berkapasitas 6.000 mAh yang ditujukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Perangkat ini juga memiliki sertifikasi IP64 untuk perlindungan terhadap debu dan percikan air.

Dari sisi perangkat lunak, Samsung menjanjikan hingga enam generasi pembaruan sistem operasi dan enam tahun pembaruan keamanan.

Dukungan tersebut memungkinkan perangkat memperoleh pembaruan sistem serta perbaikan keamanan dalam periode yang lebih panjang.

Baca Juga:RUU PDP Harus Jamin Kemanan dan Kerahasiaan Data Masyarakat