Mencoba Galaxy Tab S12 Series, Ketika Tablet Menjadi Ruang Kerja Kreatif

JawaPos.com - Mengedit foto, membuat ilustrasi, hingga menyunting video kini bisa dilakukan melalui tablet. Galaxy Tab S12 Series yang belum lama ini dirilis ke market Tanah Air digadang menawarkan pengalaman tersebut, melalui kombinasi layar besar, S Pen, Galaxy AI, dan dukungan aplikasi kreatif profesional.

Dalam kesempatan menjajal fitur yang ditawarkan, JawaPos.com melihat tablet ini tidak hanya dirancang untuk menikmati konten atau mengerjakan tugas ringan. Samsung mencoba menghadirkan perangkat yang bisa mendukung berbagai tahapan pekerjaan kreatif, mulai dari mencari referensi, menyusun ide, hingga mengolahnya menjadi karya.

Galaxy Tab S12 Series hadir dalam dua pilihan, yakni Galaxy Tab S12 Ultra dan Galaxy Tab S12+. Keduanya ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 9500 berbasis fabrikasi 3nm serta dilengkapi Galaxy AI dan S Pen.

Lantas, bagaimana pengalaman menggunakan tablet ini untuk menunjang aktivitas kreatif?

Mencari Inspirasi Lebih Praktis dengan Galaxy AI

Pekerjaan kreatif biasanya dimulai dengan mencari referensi. Ketika ingin membuat konten fotografi kuliner, misalnya, ada banyak hal yang perlu dipelajari, mulai dari komposisi, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, hingga teknik penyuntingan.

Saat menjajal fitur Galaxy Tab S12 Series, salah satu yang menarik perhatian adalah Samsung Browser dengan dukungan Galaxy AI. Fitur ini dapat merangkum informasi dari halaman web yang sedang dibuka sehingga pengguna lebih mudah menemukan poin penting tanpa harus membaca seluruh isi artikel.

Riwayat penjelajahan juga membantu menemukan kembali sumber yang pernah diakses.

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Samsung turut menyertakan uji coba Google AI Pro selama enam bulan. Melalui Gemini Notebook, pengguna dapat mengumpulkan artikel, foto, rekaman, dan catatan dalam satu ruang kerja. Materi tersebut kemudian bisa diolah menjadi rangkuman, podcast, maupun kuis.

Fitur ini cukup relevan untuk mendukung proses belajar. Referensi yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber bisa dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan menjadi ide.

Menyusun Ide dengan S Pen dan Multi Window

Setelah mendapatkan referensi, tahap berikutnya adalah menyusun gagasan. Pada tahap ini, layar Galaxy Tab S12 Series memberikan keleluasaan untuk menjalankan beberapa aktivitas sekaligus.

Melalui Multi Window, layar dapat dibagi hingga tiga bagian. Pengguna bisa membuka tutorial, mencatat ide di Samsung Notes, sekaligus mencari informasi tambahan tanpa harus terus berpindah aplikasi.

JawaPos.com juga melihat keberadaan S Pen sebagai salah satu pendukung penting. Aksesori yang tersedia dalam kotak penjualan ini memungkinkan pengguna mencatat, menandai referensi, hingga membuat sketsa awal.

Untuk kebutuhan produksi video, misalnya, S Pen bisa digunakan untuk membuat storyboard sederhana. Urutan adegan, sudut pengambilan gambar, dan kebutuhan produksi dapat dituangkan langsung ke dalam catatan digital.

Ada pula Note Assist yang membantu merangkum dan merapikan catatan. Dengan begitu, berbagai gagasan yang terkumpul lebih mudah disusun menjadi konsep yang terarah.

Kombinasi fitur ini membuat proses perencanaan terasa lebih praktis, terutama bagi pengguna yang terbiasa bekerja dengan banyak referensi.

Photoshop hingga LumaFusion untuk Mengolah Karya

Tahap berikutnya adalah mengubah konsep menjadi karya. Galaxy Tab S12 Series menyediakan sejumlah aplikasi yang menyasar kebutuhan kreator dengan bidang berbeda.

Salah satu yang menarik adalah kehadiran Adobe Photoshop secara bawaan di tablet Android untuk pertama kalinya.

Aplikasi ini memberikan pilihan lebih luas bagi fotografer dan kreator visual. Antarmukanya dioptimalkan untuk penggunaan tablet dan S Pen sehingga pengguna dapat mengatur komposisi, memperbaiki elemen gambar, hingga menyempurnakan desain.

Ada pula fitur berbasis AI seperti Generative Fill untuk mengembangkan visual. Sementara Image to Video memberikan alternatif untuk mengeksplorasi konten bergerak dari gambar.

Bagi kreator video, tersedia LumaFusion untuk menyusun footage dan mengedit video melalui timeline. Sementara Clip Studio Paint dapat dimanfaatkan ilustrator untuk menggambar dan melukis secara digital.

Samsung juga menghadirkan Creative Studio yang memungkinkan pengguna memadukan sketsa S Pen, gambar, dan perintah teks dengan bantuan Galaxy AI.

Dari pilihan aplikasi tersebut, terlihat bahwa Galaxy Tab S12 Series mencoba mengakomodasi berbagai kebutuhan kreatif dalam satu perangkat. Pengguna bisa memilih aplikasi sesuai jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.

Meski demikian, untuk pekerjaan dengan pengelolaan file dan alur produksi yang lebih kompleks, laptop masih menawarkan keleluasaan tersendiri. Tablet ini lebih menarik sebagai perangkat fleksibel untuk mendukung proses kreatif dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas.

Layar Luas Memberikan Ruang Lebih Lega

Dalam pekerjaan yang berkaitan dengan foto, video, dan ilustrasi, ukuran layar ikut menentukan kenyamanan.

Galaxy Tab S12 Ultra menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 14,6 inci. Sementara Galaxy Tab S12+ hadir dengan layar 12,6 inci.

Saat melihat perbedaan ukuran keduanya, model Ultra menawarkan ruang kerja lebih luas. Ukuran tersebut memberikan keleluasaan ketika meninjau detail foto, mengatur timeline video, maupun menggambar ilustrasi.

Galaxy Tab S12+ memang memiliki layar lebih kecil, tetapi ukurannya masih cukup lega untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.

Keduanya juga memiliki bezel lebih tipis dibandingkan pendahulunya sehingga tampilan layar terasa lebih lapang.

Untuk kebutuhan kreatif, Galaxy Tab S12 Ultra lebih menarik bagi pengguna yang membutuhkan area kerja luas. Sementara Galaxy Tab S12+ menawarkan kompromi ukuran yang lebih ringkas tanpa menghilangkan fungsi utama sebagai perangkat produktivitas.

Tipis dan Ringan untuk Dibawa Bepergian

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Tablet dengan layar besar biasanya membutuhkan perhatian lebih saat dibawa bepergian. Namun, Galaxy Tab S12 Series hadir dengan desain yang relatif tipis.

Galaxy Tab S12 Ultra memiliki ketebalan sekitar 5,1 mm dengan bobot 692 gram. Adapun Galaxy Tab S12+ memiliki ketebalan 5,3 mm dan bobot 553 gram untuk model Wi-Fi atau 555 gram untuk versi 5G.

Dimensi tersebut membuat keduanya tetap memungkinkan dibawa dalam aktivitas sehari-hari.

Aspek ini cukup penting bagi kreator yang tidak selalu bekerja di meja. Ide bisa muncul ketika sedang dalam perjalanan, berada di kafe, atau di sela-sela aktivitas lainnya.

Keduanya juga memiliki sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Perlindungan ini memberikan keamanan tambahan saat perangkat digunakan di luar ruangan.

Baterai untuk Mendukung Aktivitas Kreatif

Selain layar dan performa, daya tahan baterai juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Galaxy Tab S12 Ultra dibekali baterai 11.600 mAh yang diklaim mampu memutar video hingga 23 jam. Sementara Galaxy Tab S12+ memiliki baterai 10.600 mAh dengan kemampuan pemutaran video hingga 21 jam.

Keduanya mendukung pengisian daya 45W. Samsung mengklaim pengisian baterai dari 0 hingga 100 persen membutuhkan waktu sekitar 95 menit menggunakan adaptor yang kompatibel.

Angka ketahanan tersebut mengacu pada pemutaran video. Dalam penggunaan untuk mengedit foto, menyunting video, atau menjalankan aplikasi kreatif, konsumsi daya tentu bisa berbeda bergantung pada intensitas pekerjaan.

Galaxy Tab S12 Ultra atau S12+, Mana yang Lebih Cocok?

Kedua model menawarkan kemampuan dasar yang serupa, tetapi memiliki karakter penggunaan berbeda.

Galaxy Tab S12 Ultra lebih cocok bagi kreator yang membutuhkan layar luas untuk mengolah foto, menggambar, maupun menyunting video. Ukuran 14,6 inci memberikan ruang kerja lebih leluasa.

Sementara Galaxy Tab S12+ menawarkan ukuran lebih ringkas melalui layar 12,6 inci dan bobot 553 gram untuk model Wi-Fi. Perangkat ini bisa dipertimbangkan oleh pengguna yang lebih sering berpindah tempat.

Sebelumnya, Widyantoko Utomo, MX Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, mengatakan Galaxy Tab S12 Series dirancang untuk mendukung pengguna dalam setiap tahap proses kreatif.

"Galaxy Tab S12 Series kami hadirkan untuk mendukung pengguna dalam setiap tahap proses kreatif. Didukung MediaTek Dimensity 9500 (3nm) yang menghadirkan performa Galaxy Tab paling bertenaga dari Samsung saat ini, perangkat ini mampu menangani berbagai aktivitas intensif, mulai dari multitasking, editing foto, hingga produksi video," ujar Widyantoko.

Ia menambahkan, kombinasi Galaxy AI, S Pen, dan akses ke berbagai aplikasi kreatif profesional memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk belajar, bereksplorasi, dan berkarya dalam satu perangkat.

Dari penjelajahan fitur dan ekosistem aplikasinya, Galaxy Tab S12 Series memperlihatkan upaya Samsung menjadikan tablet sebagai ruang kerja kreatif yang lebih lengkap.

Kelebihannya terletak pada integrasi berbagai kebutuhan dalam satu perangkat. Pengguna bisa mencari referensi, mencatat gagasan, membuat sketsa, hingga mengolah foto dan video tanpa harus selalu berpindah perangkat.

Tablet ini memang belum tentu menggantikan laptop untuk semua jenis pekerjaan. Namun, bagi kreator yang membutuhkan perangkat fleksibel dengan layar luas, S Pen, dan dukungan aplikasi profesional, Galaxy Tab S12 Series menawarkan pilihan menarik.