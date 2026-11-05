Cari HP Baru di Momen 11.11, Ketahui Cara Memilih Smartphone yang Awet untuk Pemakaian Harian

JawaPos.com - Festival belanja online tanggal kembar seperti 11.11 mendatang bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan smartphone baru dengan harga lebih terjangkau. Namun, selain mempertimbangkan harga promo, konsumen juga perlu memperhatikan sejumlah spesifikasi penting agar ponsel yang dibeli bisa menunjang aktivitas sehari-hari dalam jangka panjang.

Kapasitas baterai, ketahanan bodi, performa prosesor, hingga ruang penyimpanan menjadi beberapa faktor yang layak dipertimbangkan sebelum membeli smartphone. Terlebih, kebutuhan setiap pengguna berbeda. Ada yang membutuhkan ponsel untuk bekerja dan berkomunikasi, sementara lainnya mengutamakan hiburan hingga bermain game.

Karena itu, memilih smartphone sebaiknya tidak hanya berpatokan pada harga murah. Perangkat dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan justru bisa memberikan manfaat lebih besar untuk penggunaan sehari-hari.

Menyambut festival belanja 11.11, sejumlah produsen smartphone turut menawarkan potongan harga untuk berbagai model. Salah satunya realme melalui program 11.11 Mega Sale yang mencakup beberapa perangkat dari segmen entry-level hingga menengah.

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan, program tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen mendapatkan smartphone dengan harga lebih terjangkau.

“Festival 11.11 selalu menjadi momen belanja yang dinantikan anak muda. Di tengah kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari, kami ingin anak muda tetap bisa meng-upgrade smartphone andalan mereka tanpa terbebani budget," ujar Krisva.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan ketika memilih smartphone untuk pemakaian harian? Berikut beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan.

Pilih Smartphone dengan Kapasitas Baterai Besar Baterai menjadi salah satu komponen penting karena hampir seluruh aktivitas pengguna bergantung pada smartphone. Mulai dari berkomunikasi, mengakses media sosial, navigasi, hingga menikmati hiburan.

Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, smartphone berkapasitas baterai besar bisa menjadi pilihan agar tidak terlalu sering mencari sumber listrik untuk mengisi daya.