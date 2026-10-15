Tren Street Photography Marak, Kamera Ringkas dengan Fitur Tahan Cuaca jadi Buruan

JawaPos.com — Minat terhadap fotografi jalanan dan estetika visual bergaya film analog turut mendorong kebutuhan akan kamera khusus yang ringkas dan mudah dibawa untuk aktivitas sehari-hari.

Di tengah penggunaan kamera ponsel, kamera mirrorless dengan desain klasik dan fitur pendukung fotografi di luar ruangan menjadi salah satu pilihan bagi fotografer urban.

“Tren fotografi jalanan dan jelajah wisata saat ini menuntut kamera yang tidak hanya unggul secara estetika, tetapi juga andal di berbagai medan," ujar Direktur Utama PT Global Sukses Digital Tbk, Tahir Matulatan, Kamis (15/10).

Menurut Tahir, OM SYSTEM PEN yang dipasarkan melalui PT Niaga Sukses Digital bersama jaringan ritel fotografi DOSS merupakan salah satu kamera yang cocok untuk kebutuhan ini. Kamera ini meneruskan lini PEN yang memiliki sejarah desain sejak 1959 dan menjadi produk pertama dalam seri tersebut yang menggunakan nama merek OM SYSTEM.

"Integrasi fitur tahan cuaca (weather-sealing) IPX1 dan pembidik layar elektronik (Electronic Viewfinder/EVF) pada OM SYSTEM PEN memberikan standar baru bagi fotografer perkotaan yang menginginkan kemudahan dibawa (portability) tanpa mengorbankan ketahanan (durability),” kata Tahir.

Ia menambahkan, untuk membantu pengambilan gambar tanpa tripod, kamera ini dilengkapi sistem stabilisasi gambar dalam bodi lima poros atau 5-axis In-Body Image Stabilization (IBIS) dengan kompensasi hingga 5,5 stop. Fitur tersebut membantu mengurangi efek guncangan kamera saat memotret dengan tangan, terutama pada kecepatan rana yang lebih rendah.

Lanjut Tahir, kamera ini juga memiliki Profile Control Switch untuk mengatur karakter visual secara langsung, sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan gambar tanpa harus selalu mengandalkan penyuntingan setelah pemotretan. Kamera ini turut dilengkapi Electronic Viewfinder (EVF) terintegrasi untuk membantu pengguna menentukan komposisi, termasuk ketika layar sulit terlihat di bawah sinar matahari.