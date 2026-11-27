JawaPos.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyoroti transparansi pengelolaan keuangan dan investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kinerja lembaga tersebut dinilai tidak cukup hanya diukur dari besarnya aset maupun keuntungan yang dibukukan.

Peneliti Seknas FITRA, Badiul Hadi, mengatakan publik perlu mengetahui sejauh mana pengelolaan kekayaan negara oleh Danantara memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hal itu mencakup kontribusi terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan.

“Laporan keuangan Danantara tdk cukup dinilai dr besarnya aset dan keuntungan. Publik perlu mengetahui apakah pengelolaan kekayaan negara benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Badiul ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/11).

Ia mengatakan, penurunan setoran dividen dari Rp 85 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp 11,8 triliun pada 2025 menjadi persoalan serius yang perlu dijelaskan pemerintah dan Danantara.

“Pemerintah dan Danantara harus menjelaskan ke mana keuntungan tersebut dialihkan dan apa manfaatnya bagi kepentingan negara,” ujarnya.

Arah Investasi Danantara

Badiul mengatakan, investasi Danantara ke luar negeri tidak serta-merta menjadi persoalan selama dilakukan melalui perencanaan yang matang dan memberikan keuntungan serta manfaat strategis bagi Indonesia.

Namun, prioritas investasi perlu dipertanyakan apabila penanaman modal di luar negeri lebih dominan, sementara kebutuhan pengembangan industri dan pembangunan di dalam negeri masih besar.

“Ketika investasi ke luar negeri lebih dominan, sementara kebutuhan industri dan pembangunan dalam negeri masih besar, prioritas investasi perlu dipertanyakan,” ucapnya.

Selain arah investasi, Badiul juga menyoroti besarnya utang Danantara. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan negara.

“Publik perlu mengetahui sumber utang, penggunaannya, kemampuan membayar, dan risikonya. Jangan sampai keuntungan investasi justru habis untuk membayar bunga dan kewajiban utang,” tegasnya.

Menurutnya, Danantara harus membuka informasi keuangan dan investasinya secara transparan, termasuk keuntungan, utang, risiko, serta aliran dividen.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat pengawasan agar pengelolaan aset negara tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi menghasilkan manfaat publik.

Badiul menegaskan, keberhasilan Danantara tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset, jumlah investasi, atau keuntungan perusahaan.