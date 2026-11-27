JawaPos.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong mulai menerapkan pencatatan keuangan secara digital agar lebih mudah memperoleh pembiayaan.

Sebab, masih banyak pelaku usaha yang mengandalkan pembukuan manual, bahkan belum memiliki catatan keuangan yang memadai untuk menunjukkan kondisi bisnis mereka kepada lembaga pembiayaan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kerja sama guna mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan UMKM.

Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Akselerasi Digitalisasi Manajemen Keuangan UMKM di BFN Fest 2026, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/11). Kesepakatan tersebut ditandatangani Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana dan Wakil Ketua Umum III AFTECH Felix Aliwarga.

Kerja sama yang berlangsung selama tiga tahun itu mencakup edukasi dan literasi pengelolaan keuangan digital, peningkatan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, serta pengembangan ekosistem pembiayaan digital yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kedua pihak juga akan memanfaatkan pertukaran data atau informasi untuk mendukung program yang lebih tepat sasaran.

Kebutuhan digitalisasi tersebut terlihat dari belum seimbangnya penggunaan pembayaran digital dengan akses pendanaan bagi UMKM. Data Bank Indonesia (BI) per September 2026 mencatat jumlah merchant QRIS telah mencapai lebih dari 49,39 juta. Sebanyak 96,7 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Namun, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan justru turun dari 22 persen pada 2021 menjadi 17,5 persen pada 2025.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana mengatakan, pencatatan keuangan yang tertata dapat membantu pelaku usaha memahami kondisi bisnis sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan.

"UMKM yang memiliki catatan keuangan rapi akan lebih memahami kondisi usahanya, lebih mudah mengambil keputusan, dan lebih dipercaya oleh lembaga pembiayaan. Melalui kerja sama dengan AFTECH, kami ingin memastikan teknologi keuangan hadir sebagai alat yang benar-benar membantu pelaku usaha kecil tumbuh, bukan sekadar menjadi sarana transaksi," ujar Temmy di Jakarta, diikutip Jumat (27/11).

Sementara itu, AFTECH menilai layanan teknologi finansial dapat membantu UMKM membangun rekam jejak keuangan sejak awal menjalankan usaha. Catatan transaksi digital tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat kondisi keuangan dan kemampuan usaha ketika mengajukan pembiayaan.

Wakil Ketua Umum III AFTECH Felix Aliwarga mengatakan, industri fintech siap memperluas edukasi dan penggunaan layanan keuangan digital bagi pelaku usaha kecil.