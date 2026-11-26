JawaPos.com - Masyarakat kini memiliki pilihan lain untuk mengelola dana darurat melalui instrumen investasi. PT BNP Paribas Asset Management bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan Reksa Dana BNP Paribas Pasar Uang Sarana Kas Kelas A atau BNP Paribas Pusaka yang dapat dibeli mulai Rp 10.000.

Reksa dana pasar uang berdenominasi Rupiah tersebut dikelola oleh BNP Paribas Asset Management dengan BCA sebagai mitra distribusi. Nasabah dapat melakukan pembelian melalui fitur Investasi di aplikasi myBCA maupun kantor cabang BCA yang melayani transaksi investasi sejak 25 November 2026.

BNP Paribas Pusaka dirancang untuk membantu investor mengelola dana cadangan maupun uang yang belum digunakan. Instrumen ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan arus kas dan mengumpulkan dana bagi keperluan tertentu.

Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Maya Kamdani mengatakan, kebutuhan likuiditas dan fleksibilitas menjadi dua hal penting bagi investor dalam menyusun perencanaan keuangan, terutama ketika kondisi pasar mengalami perubahan.

“Kami ingin membantu investor mengelola dana yang belum digunakan atau dana cadangan agar tetap produktif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas. PT BNP Paribas Asset Management dan BCA memiliki pandangan yang sama untuk memenuhi kebutuhan investor akan investasi yang likuid namun dengan potensi imbal hasil yang bersaing,” kata Maya di Jakarta, Kamis (26/11).

Sementara itu, Direksi BCA Haryanto T. Budiman menyebut produk tersebut menjadi reksa dana pasar uang pertama dari BNP Paribas Asset Management yang dipasarkan melalui BCA. Kehadirannya sekaligus menambah pilihan instrumen investasi bagi nasabah.

“Dengan akses yang mudah dan terjangkau melalui fitur Investasi di aplikasi myBCA mulai dari Rp10.000, kami berharap nasabah memiliki alternatif pengelolaan dana likuid yang lebih beragam dan optimal sesuai rencana keuangan mereka,” jelasnya.

Dalam pengelolaannya, BNP Paribas Pusaka menempatkan dana secara terdiversifikasi pada instrumen pasar uang domestik. Portofolionya mencakup deposito, obligasi pemerintah, serta obligasi korporasi pilihan dengan jangka waktu atau sisa jatuh tempo maksimal satu tahun.