JawaPos.com - Masyarakat Tasikmalaya kini memiliki pilihan layanan pembiayaan syariah yang lebih beragam. Astra Credit Companies (ACC) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) menyediakan sejumlah produk pembiayaan, mulai dari kendaraan baru dan bekas, dana tunai, biaya haji, hingga logam mulia.

Untuk mendekatkan layanan tersebut kepada masyarakat, ACC memiliki kantor ACC Syariah kelima di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 24 November 2026. Kantor ini berlokasi di Ruko Asia Plaza, Jalan HZ. Mustofa Blok B9-B11, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi mengatakan, pembukaan kantor tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses pembiayaan syariah sekaligus mendukung perkembangan industri keuangan syariah di daerah.

Tasikmalaya dipilih karena memiliki karakter religius yang kuat sebagai Kota Santri. Selain itu, potensi ekonomi daerah yang terus berkembang dinilai menjadi peluang untuk memperluas layanan keuangan berbasis syariah.

Kehadiran kantor baru ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Peresmian kantor ACC Syariah Tasikmalaya menjadi langkah nyata kami dalam mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Kami berharap kehadiran kantor ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Devy dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Kepala Unit Usaha Syariah ACC Wisnu Wardhana menjelaskan, kantor di Tasikmalaya menyediakan layanan pembiayaan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembiayaan logam mulia yang menjadi produk terbaru ACC Syariah.

Selain layanan pembiayaan mobil baru dan bekas, masyarakat juga dapat mengakses fasilitas dana tunai serta pembiayaan haji. Seluruh produk tersebut ditawarkan dengan mengacu pada prinsip syariah.

“Kami ingin masyarakat Tasikmalaya merasakan layanan pembiayaan syariah yang mudah diakses, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Selain melalui kantor, seluruh layanan juga dapat diakses secara digital, sehingga manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak orang,” ujar Wisnu.