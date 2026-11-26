JawaPos.com - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) dan Ajaib Group menjajaki pengembangan integrasi layanan perbankan dan investasi yang diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan, kerja sama tersebut membuka peluang untuk menghubungkan kebutuhan perbankan dan investasi nasabah dalam satu ekosistem layanan yang lebih komprehensif.

“Dengan dukungan kapabilitas perbankan digital dan investasi melalui Jenius by SMBC Indonesia dan jaringan perbankan untuk berbagai segmen nasabah, kami melihat peluang untuk menghadirkan solusi keuangan yang semakin komprehensif,” kata Dhany dalam keterangannya di Jakarta.

Penjajakan kerja sama mencakup lima area potensial antara lain integrasi produk perbankan dan investasi, layanan bagi nasabah premium, program kartu dan loyalitas, penyediaan produk dan layanan perbankan, serta investment banking.

Pada segmen premium, kedua pihak menjajaki pengembangan produk, layanan, maupun program bersama. Sementara kerja sama kartu dan loyalitas diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan nasabah sekaligus memberikan nilai tambah dalam penggunaan layanan keuangan.

Di sisi lain, kapabilitas perbankan juga berpotensi mendukung kebutuhan operasional bisnis, termasuk fasilitas valuta asing dan cash management. Layanan tersebut dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian transaksi instrumen keuangan global dan kebutuhan investment banking.

Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia Jun Saito menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan yang saling mendukung, termasuk untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi.

“Dengan produk dan layanan perbankan dari SMBC Indonesia, Ajaib Group dapat mengefisienkan operasional mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada ekspansi bisnis mereka,” kata Saito.

Sementara itu, CEO & Co-Founder Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya memperluas akses investasi bagi berbagai lapisan masyarakat.

Menurut dia, kebutuhan investor terus berkembang, mulai dari investasi saham domestik, saham Amerika Serikat, hingga aset digital.

Ia berharap dukungan jaringan dan infrastruktur perbankan dapat melengkapi teknologi investasi yang dikembangkan perusahaannya sehingga transaksi lintas pasar menjadi lebih lancar dan andal.

“Dengan teknologi, kami ingin investasi tidak lagi terasa rumit atau jauh, melainkan menjadi bagian alami dari cara masyarakat mengelola keuangannya,” kata Anderson.

Ke depan, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan untuk mengidentifikasi peluang dan potensi implementasi dari lima area kerja sama tersebut.

Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kebutuhan bisnis, proses uji tuntas (due diligence), serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.