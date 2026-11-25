JawaPos.com – Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Hatta Rajasa mengungkapkan, kebutuhan impor minyak mentah Indonesia mencapai 1 juta hingga 1,2 juta barel per hari. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga USD 40 miliar per tahun.

Hatta mengatakan, konsumsi minyak nasional saat ini berkisar 1,6 juta hingga 1,8 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak atau lifting nasional baru mencapai 605,3 ribu barel per hari.

"Artinya kebutuhan impor minyak kita itu 1 sampai 1,2 juta barel per hari. Devisa kita yang keluar atau dibutuhkan 40 sampai 40 miliar US dolar per tahun. Luar biasa besarnya. Dan ini tentu menguras devisa ini mempengaruhi nilai rupiah kita," ujar Hatta dalam paparannya di acara Forum Energi Nasional 2026, di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut dia, persoalan ketergantungan impor energi juga tercermin dari defisit perdagangan minyak dan gas (migas). Defisit perdagangan migas meningkat dari USD 5,6 miliar pada 2012 menjadi USD 19,7 miliar.

Dia menilai, defisit migas turut memengaruhi kondisi transaksi berjalan atau current account deficit Indonesia, selain sektor jasa. Padahal, neraca perdagangan secara keseluruhan masih mencatatkan surplus.

Tekanan terhadap fiskal juga semakin besar ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Hatta menyebut, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel dapat menambah tekanan anggaran subsidi hingga Rp6,8 triliun per tahun.

Ketergantungan impor juga terjadi pada komoditas LPG. Indonesia membutuhkan sekitar 9,24 juta ton LPG setiap tahun, sementara produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Dari kebutuhan itu, kita mengimpor 7,49 juta ton. Karena saudara tahu LPG ini tidak seperti LNG. LPG hanya ditap dari C3 dan C4," jelasnya.

Hatta menambahkan, kebutuhan devisa untuk impor LPG mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Sementara itu, subsidi LPG mencapai Rp87 triliun.

Besarnya ketergantungan impor tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya mempercepat kemandirian energi nasional. Menurut Hatta, energi tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan dan pertahanan negara.

"Di sinilah Presiden kita berkali-kali bahwa tidak ada jalan lain bagi bangsa kita, kita harus mandiri. Dalam bahasa yang lain, kita harus mengatakan bahwa energi ini tidak sekadar komoditas saja, tapi dia adalah alat pertahanan negara," tegasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan strategi kemandirian energi nasional melalui lima pilar sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Kelima pilar tersebut meliputi penguatan ketahanan pasokan energi domestik, percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penguatan industri energi nasional, efisiensi dan konservasi energi serta transisi energi, hingga pemerataan akses energi yang berkeadilan.

Hatta menekankan, peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pengembangan energi terbarukan perlu berjalan beriringan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Produksi minyak nasional, kata dia, ditargetkan meningkat menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026 dan mencapai 1 juta barel per hari pada 2030.