JawaPos.com - Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda terus didorong melalui pemanfaatan layanan keuangan digital.

Salah satunya dilakukan GoPay dengan memperluas program membership gratis GoPay NEXT ke seluruh Indonesia yang menyasar pengguna berusia 17–24 tahun.

Langkah tersebut menjadi relevan di tengah masih adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan akses masyarakat muda terhadap layanan keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan kelompok usia 18–25 tahun mencapai 73,22 persen dan indeks inklusi keuangannya sebesar 89,96 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan produk dan layanan keuangan di kelompok usia muda relatif lebih luas dibandingkan tingkat pemahamannya. Karena itu, edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan digital secara bijak masih menjadi hal penting.

Direktur Bisnis Konsumen GoPay, Kelvin Timotius, mengatakan perluasan GoPay NEXT merupakan langkah lanjutan setelah program tersebut mendapat respons positif saat pertama kali diluncurkan di Bandung pada September 2026.

Menurutnya, kehadiran program itu sejalan dengan upaya pemerintah mendorong digitalisasi dan pemerataan inklusi keuangan bagi masyarakat, termasuk generasi muda.

“Sejak GoPay NEXT diluncurkan, kami melihat semakin banyak anak muda menggunakan layanan keuangan digital GoPay dalam keseharian mereka. Data internal kami mencatat adanya peningkatan transaksi non-tunai harian pada pengguna usia 17–24 tahun. Melihat dampak positif GoPay NEXT di Bandung, kini kami membawa GoPay NEXT ke lebih banyak daerah agar semakin banyak anak muda Indonesia mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan digital dengan aman dan bijak,” ujar Kelvin dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/11).

Kelvin menambahkan, GoPay NEXT tidak hanya ditujukan untuk memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga mendukung anak muda dalam membangun kemandirian finansial.

“Di rentang usia 17 sampai 24 tahun, anak muda mulai membangun kemandirian finansial, mulai dari memperoleh penghasilan, hingga mengelola keuangan sehari-hari. Lewat membership gratis GoPay NEXT, kami ingin membantu anak muda membangun kebiasaan finansial yang baik sejak awal, sekaligus mendukung kebutuhan dan aktivitas sehari-hari mereka,” ujarnya.

Melalui program tersebut, anggota GoPay NEXT bisa menikmati sejumlah keuntungan, mulai dari gratis biaya top up dan transfer ke berbagai bank maupun dompet digital, cashback transaksi di GoPay Games dan GoPay Investasi, voucher GoRide, hingga potongan ongkos kirim GoFood.