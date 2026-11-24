JawaPos.com - Kebutuhan akan layanan kesehatan yang tepat dan efisien terus meningkat. Berdasarkan data National Health Accounts Kementerian Kesehatan RI, total belanja kesehatan Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, dari Rp614,5 triliun pada 2023 menjadi Rp639,9 triliun pada 2024.

Tren tersebut berlanjut pada 2025, dengan estimasi total belanja kesehatan mencapai Rp664 triliun, mencerminkan semakin besarnya kebutuhan dan aktivitas pembiayaan sektor kesehatan nasional.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2026 mencatat 28,8 persen masyarakat masih membiayai kebutuhan kesehatannya secara mandiri (out-of-pocket). Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu mempersiapkan perlindungan untuk mengantisipasi tingginya biaya yang mungkin timbul.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, kebutuhan kesehatan setiap orang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami manfaat perlindungan yang dimiliki agar dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan medis.

"Kami memahami bahwa kebutuhan kesehatan setiap orang dapat berbeda, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui manfaat yang tersedia dalam polisnya agar dapat mempertimbangkan pilihan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis," kata Yosie dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah pilihan layanan medis yang tidak selalu mengharuskan pasien menjalani rawat inap. Untuk kondisi dan jenis tindakan tertentu, pasien dapat menjalani prosedur medis, termasuk tindakan bedah, tanpa perlu menginap di rumah sakit melalui layanan One Day Care (ODC).

Layanan ini memungkinkan pasien menjalani tindakan medis sekaligus pemantauan setelah prosedur, sebelum diperbolehkan pulang pada hari yang sama apabila kondisinya memungkinkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 mencatat, sebanyak 40,54 persen penduduk DKI Jakarta yang mengalami keluhan kesehatan memilih rawat jalan. Selain konsultasi dan pemeriksaan dokter, layanan tanpa menginap juga mencakup tindakan bedah tertentu yang dapat dilakukan melalui ODC.

Salah satunya Prudential Indonesia, yang menghadirkan manfaat ODC melalui produk asuransi kesehatan seperti PRUSehat, PRUWell Health atau PRUWell Medical. Manfaat ODC pada produk ini dapat mencakup biaya tindakan bedah, jasa dokter, obat-obatan, serta pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan medis.

Perlindungan juga memberikan manfaat sejak sebelum hingga setelah tindakan ODC, yaitu biaya konsultasi, pengobatan, dan pemeriksaan hingga 30 hari kalender sebelum tindakan, serta perawatan lanjutan hingga 90 hari kalender setelah pasien keluar dari rumah sakit karena tindakan ODC.

Komitmen tersebut tercermin dari kinerja Prudential Indonesia dalam membayarkan klaim dan manfaat kepada nasabah. Hingga kuartal III 2026, total pembayaran klaim dan manfaat Prudential Indonesia mencapai Rp 13,2 triliun, meningkat 13,5 persen atau Rp 1,6 triliun dibandingkan Rp 11,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Di saat yang sama, perusahaan menjaga kekuatan permodalannya, dengan rasio solvabilitas atau Risk-Based Capital (RBC) naik di level 545 persen, dari 395 persen pada kuartal III 2025, sebagai cerminan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Dengan demikian, perlindungan asuransi kesehatan tidak hanya perlu dipahami dari sisi manfaat rawat inap. Cakupan tindakan bedah rawat jalan seperti ODC juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memilih perlindungan kesehatan.