JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali meraih predikat Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2025. Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Perseroan. Sebab, terakhir kali BTN meraih penghargaan tertinggi dalam ajang tersebut pada 2010. Dalam ajang ini, BTN berhasil menyisihkan sejumlah bank besar serta emiten lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tata kelola perusahaan. Setelah 15 tahun, BTN kembali mendapatkan pengakuan tertinggi dalam ajang penghargaan laporan tahunan tersebut.

"Menjadi Juara Umum Annual Report Award 2025 merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan besar bagi BTN," ujar Nixon.

Menurut dia, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kualitas penyusunan laporan tahunan atau annual report. Lebih dari itu, laporan tahunan merupakan cerminan bagaimana perusahaan dikelola, strategi dijalankan, serta setiap keputusan dan kinerja dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Nixon menegaskan, laporan keuangan dan laporan tahunan juga harus mencerminkan transformasi dan integritas perusahaan. Karena itu, pengakuan atas integritas BTN dalam menyusun laporan keuangan dan laporan tahunan menjadi hal yang sangat penting bagi Perseroan.

Hal tersebut sejalan dengan tema ARA 2025, yakni Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust. Tema tersebut dinilai relevan dengan industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Nixon menjelaskan, kepercayaan merupakan fondasi utama keberlangsungan bisnis perbankan. Karena itu, transparansi, integritas, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan harus terus dijaga.

Bagi BTN, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi regulasi, melainkan harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Mulai dari proses bisnis, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, hingga perilaku seluruh insan perusahaan.

Dia menegaskan, pencapaian tersebut bukan semata-mata keberhasilan tim penyusun laporan tahunan. Penghargaan itu merupakan hasil kerja keras seluruh insan BTN dalam meningkatkan kinerja, memperkuat manajemen risiko, serta menyempurnakan kualitas tata kelola perusahaan.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh insan BTN yang terus berupaya meningkatkan kinerja, memperkuat manajemen risiko, serta menyempurnakan kualitas tata kelola perusahaan," jelasnya.

Nixon juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham, regulator, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan. Terutama dalam perjalanan transformasi perusahaan yang sedang dijalankan BTN.

Dalam ARA 2025, BTN juga meraih penghargaan Juara Kategori BUMN Go Publik Keuangan pada Klaster Perusahaan dengan Pendapatan lebih dari Rp18 Triliun, Juara Klaster Perusahaan dengan Pendapatan lebih dari Rp18 Triliun, dan Juara Go Publik Keuangan. Capaian tersebut melengkapi predikat Juara Umum yang diraih Perseroan.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan BTN menyadari bahwa Perseroan bukanlah perusahaan atau bank dengan laba terbesar. Hal tersebut tidak terlepas dari fokus bisnis BTN dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah sebagai segmen utama.

"Kita bukanlah perusahaan atau bank dengan laba terbesar, karena kita sadar bahwa kita memang melayani masyarakat berpenghasilan rendah sebagai segmen utama bisnis BTN. Tapi, kita juga belajar bahwa melayani segmen bawah tidak melulu harus rugi, tidak melulu harus lambat, dan tidak melulu menjadi perusahaan yang malas," ungkap Nixon.

Dia menambahkan, BTN terus melakukan transformasi melalui berbagai upaya, mulai dari pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan kepada nasabah, hingga pengelolaan aspek environmental, social, and governance (ESG).

Ke depan, BTN berkomitmen memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, serta menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Perseroan juga akan terus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan nasional dan perekonomian Indonesia.