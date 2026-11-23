JawaPos.com - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Jawa Timur menunjukkan performa positif sepanjang 2026. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur tercatat mencapai Rp 206,90 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Max Darmawan mengatakan, capaian tersebut mencerminkan terjaganya aktivitas perekonomian daerah serta optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor strategis di Bumi Majapahit.

"Berdasarkan data realisasi hingga Oktober 2026, kontribusi pendapatan negara regional Jawa Timur ditopang oleh tiga komponen utama dengan tren pertumbuhan positif secara tahunan (YoY)" kata Max di Gedung Keuangan Negara Surabaya I, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (23/11).

Kepabeanan dan Cukai menyumbang porsi terbesar senilai Rp 113,72 triliun atau 75,23 persen dari target, dengan pertumbuhan 0,95 persen (YoY).

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Kemudian, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp 85,33 triliun atau setara 69,75 persen dari target APBN, mencatatkan lonjakan pertumbuhan neto hingga 18,81 persen (YoY).

Terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat melampaui target tahunan dengan realisasi Rp 7,85 triliun atau mencapai 123,62 persen dari target APBN, tumbuh 6,38 persen (YoY).

Dari sisi pengeluaran, lanjut Max, realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur sampai dengan Oktober 2026 mencapai Rp 42,92 triliun atau terserap 76,02 persen dari total pagu sebesar Rp 56,46 triliun. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 28,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Akselerasi belanja tersebut terutama didorong lonjakan Belanja Modal yang mencapai Rp 7,73 triliun atau melesat hingga 115,97 persen (YoY).

Selain itu, Belanja Barang tercatat sebesar Rp 10,83 triliun atau tumbuh 20,13 persen (YoY) dan Belanja Pegawai mencapai Rp 24,36 triliun atau tumbuh 17,58 persen (YoY).

Max menegaskan, seluruh alokasi belanja negara tersebut diarahkan secara langsung untuk menopang sejumlah program prioritas pemerintah di Jawa Timur. Antara lain pembangunan Sekolah Rakyat dan revitalisasi berbagai fasilitas pendidikan, serta lembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, hingga bendungan.