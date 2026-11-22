JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (AS) atau dolar berpotensi kembali tertekan dan akan menyentuh Rp 18.500 per dolar AS pada perdagangan pekan depan.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan penguatan mata uang dolar AS dan juga kebijakan bank sentral AS atau The Fed akan mendorong pelemahan rupiah.

“Rupiah sendiri ya ada kemungkinan besar kalau tidak ada halangan di Rp 18.500 - an dalam minggu ini,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (22/11).

Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah diperkirakan terjadi dikarenakan penguatan indeks dolar AS yang diproyeksikan bergerak menuju level 104,50.

“Indeks dolar supportnya untuk minggu depan itu di 103.40 sampai di 104.50. Artinya indeks dolar ini masih akan terus mengalami penguatan,” ujarnya.

Selain itu, arah kebijakan moneter The Fed juga dinilai menjadi sentimen negatif bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ibrahim memperkirakan bank sentral AS berpeluang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Desember 2026. Bahkan, kenaikan hingga 50 bps juga menjadi salah satu skenario yang diperhitungkan pasar.

"Dari kebijakan bank sentral Amerika sendiri, kita lihat bahwa ada kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga 25 basis poin, bahkan banyak yang mengatakan 50 basis poin di bulan Desember. Dan di tahun 2027 ada tiga kali akan menaikkan suku bunga," jelasnya.

Menurut Ibrahim, ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut berpotensi semakin memperkuat dolar AS. Sebab, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar bagi investor global.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang dan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar mata uang domestik.