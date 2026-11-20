JawaPos.com - Penyaluran kredit PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ke segmen usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai Rp149,2 triliun per September 2026. Nilai tersebut tumbuh 15,4 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2026 yang tercatat 6,9 persen.

Pertumbuhan kredit UKM BCA tersebut juga melampaui capaian industri perbankan nasional. Data ini menunjukkan peningkatan penyaluran pembiayaan BCA kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

Di luar pembiayaan, BCA juga menjalankan program pendampingan UMKM melalui workshop sertifikasi halal gratis. Pada November 2026, kegiatan tersebut digelar di Bekasi pada 5 November dengan melibatkan 25 pelaku UMKM dan di Yogyakarta pada 16 November dengan 23 peserta.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan, sertifikasi halal dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM sekaligus membuka peluang peningkatan omzet.

"Kami percaya pelaku UMKM dapat berkembang ketika memperoleh akses pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Melalui inisiatif ini, kami berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses sertifikasi halal sehingga mampu bertumbuh secara berkelanjutan dan menangkap peluang pasar yang lebih luas," ujar John dalam keterangannya, Jumat (20/11).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, pendampingan UMKM akan terus dilakukan melalui berbagai program, termasuk fasilitasi sertifikasi halal dan pengembangan kapasitas usaha.

Dia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif yang dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari sertifikasi halal gratis hingga pengembangan kapasitas usaha.