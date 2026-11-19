

JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah melihat optimis munculnya PT Danareksa Investment Management Indonesia (Danareksa Investments). Langkah ini diyakini bisa mempermudah masyarakat berinvestasi.

Danareksa Investments merupakan hasil penggabungan empat perusahaan manajer investasi (MI) yakni PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management.

Trubus mengatakan, saat ini akses masyarakat terhadap pasar modal sudah sangat mudah setelah adanya gawai pintar. Berbagai produk investasi kini banyak menjadi pilihan masyarakat. Namun, literasi keuangan dan transparansi dari penyedia layanan tetap menjadi kunci utama.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Angka ini naik dibandingkan SNLIK tahun lalu, di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64% dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74%.

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Danareksa Investments mengelola dana gabungan Rp 172,5 triliun per 5 November 2026. Nilai ini membawa angin segar bagi inklusi keuangan nasional.

“Salah satu komitmen dari konsolidasi ini adalah menghadirkan produk reksa dana yang relatif terjangkau, di mana masyarakat dapat berinvestasi hanya dengan modal Rp 10.000,” kata Trubus kepada wartawan, Kamis (19/11).

Dengan memanfaatkan ekosistem perbankan digital dari himpunan bank milik negara (Himbara) maupun bank swasta, layanan ini berpeluang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Meski begitu, kemudahan ini harus diiringi dengan pemahaman yang memadai. Dengan begitu kemudahan investasi tidak memunculkan masalah baru.

"Investasi selalu memiliki risiko. Nilai investasi dapat naik maupun turun, bergantung pada jenis produk dan kondisi pasar. Karena itu, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas sebelum memutuskan untuk berinvestasi," jelasnya.

Menurutnya, institusi sebesar Danareksa Investments memikul tanggung jawab moral yang besar. Konsolidasi yang dilakukan negara tidak boleh berhenti pada perbaikan efisiensi bisnis, perubahan struktur, atau upaya membesarkan dana kelolaan semata. Edukasi yang berkelanjutan dan perlindungan investor baru juga perlu menjadi prioritas utama.

”Masyarakat awam kerap tergiur membeli produk investasi sekadar karena harganya murah dan prosesnya yang hanya sekali klik di aplikasi. Di sinilah perusahaan manajer investasi dituntut untuk proaktif memastikan konsumen memahami produk yang dibeli, bukan sekadar menjual putus” tegasnya.

Oleh karena itu, transparansi mengenai risiko produk, biaya yang dibebankan, hingga alokasi dana harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan nama besar Perusahaan. Tata kelola yang baik dalam kegiatan sehari-hari serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan mutlak diperlukan.