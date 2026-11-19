JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, keputusan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen, salah satunya untuk mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

“Kan kita juga naik (BI-Rate) tuh pre-emptive. Kita mengantisipasi nanti The Fed juga naikin (suku bunga) Desember. Kemudian juga kita mau meng-anchor supaya inflation expectation-nya juga enggak ke mana-mana,” kata Destry usai menghadiri acara Financial Forum di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis (19/11).

Sebagaimana diketahui, Gubernur The Fed Christopher Waller sempat mengisyaratkan perlunya kenaikan suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Desember.

Destry menjelaskan kenaikan BI-Rate juga menjadi sinyal bahwa bank sentral tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian global.

Langkah tersebut sekaligus merupakan respons terhadap kondisi global yang masih mengarah pada suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer.

Sementara itu, terkait kemungkinan kenaikan BI-Rate lebih lanjut pada Desember, Destry menyatakan keputusan bank sentral akan bergantung pada perkembangan data ekonomi.

Di sisi lain, BI tetap mengandalkan bauran kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan di tengah kenaikan suku bunga acuan.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap sebesar total 2 poin persentase.

“Kan kita juga ada kebijakan di makroprudensial, likuiditas kita tambah, GWM kita turunkan jadi itu namanya bauran kebijakan,” jelasnya.

Terkait pergerakan rupiah, Destry mengatakan nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga kenaikan suku bunga acuan tidak serta-merta menjamin penguatan rupiah.

Meski demikian, BI memastikan telah mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“Kalau terkait rupiah kan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi at least Bank Indonesia kita sudah berusaha optimal dengan seluruh paket kebijakan yang kita miliki,” ujarnya.

Adapun BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode November 2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen.