JawaPos.com - Penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen dirasa akan sangat berdampak khususnya kepada pengusaha warung nasi atau warteg.

Pasalnya, pelaku usaha kuliner skala kecil masih menghadapi kenaikan harga bahan baku sekaligus melemahnya daya beli masyarakat.

Ketua Koordinator Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengatakan dampak kebijakan suku bunga terhadap pedagang warteg perlu dilihat dari struktur keuangan usaha yang memiliki margin keuntungan relatif tipis.

Berdasarkan data Kowantara, rata-rata warteg kecil memiliki omzet harian sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta. Namun, sekitar 55–65 persen pendapatan kotor tersebut langsung terserap untuk membeli bahan baku harian.

Ia mengatakan, dengan kondisi tersebut maka pedagang hanya memiliki margin laba bersih sekitar 5–8 persen.

“Dengan ruang margin sesempit ini, guncangan sekecil apa pun dari kebijakan ekonomi akan terasa melalui tiga jalur utama: pembiayaan, harga bahan baku, dan daya beli konsumen,” ujar Mukroni ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (19/11).

Mukroni mengatakan, dampak kenaikan BI-Rate terhadap pedagang warteg setidaknya dapat dilihat melalui tiga aspek, yakni pembiayaan usaha, harga bahan baku, dan daya beli konsumen.

Dari sisi pembiayaan, kenaikan suku bunga acuan tidak serta-merta meningkatkan cicilan pedagang yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, pembiayaan tersebut mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah.

Namun, kondisi berbeda dapat dialami pedagang yang sedang mengembangkan usaha menggunakan pinjaman komersial atau pembiayaan non-subsidi akan berpotensi meningkatkan beban.

Mukroni mengatakan, kenaikan BI-Rate mulai mengerek biaya dana perbankan atau HPDK serta suku bunga dasar kredit segmen UMKM yang akan memperberat kemampuan bayar cicilan pelaku usaha.

Lanjutnya, Kenaikan suku bunga acuan menjadi 6 persen berisiko menahan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sekaligus memperketat anggaran rumah tangga kelas pekerja.

Padahal, kelompok tersebut merupakan pelanggan utama warteg, mulai dari buruh harian, pengemudi ojek daring, pekerja informal, hingga mahasiswa.

Menurut Mukroni, pengelola warteg saat ini mulai menghadapi fenomena downgrading. Pelanggan semakin membatasi pengeluaran untuk makan di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 17 ribu per porsi.

“Saat ini, para pengelola warteg sudah menghadapi fenomena downgrading, di mana pelanggan membatasi pengeluaran makan maksimal di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 17.000 per porsi dan semakin jarang membeli lauk di atas Rp 20.000,” ucapnya.

Di sisi lain, pemilik warteg juga tidak leluasa menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya, pedagang terpaksa menekan margin keuntungan untuk mempertahankan jumlah pembeli.

Meski demikian, Mukroni menilai warteg masih memiliki karakter bisnis yang relatif defensif ketika kondisi ekonomi melemah.