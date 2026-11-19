JawaPos.com - Investasi Tiongkok di Indonesia mencapai USD 5 miliar sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut menempatkan Tiongkok sebagai negara asal investasi asing terbesar ketiga di Indonesia.

Besarnya investasi tersebut turut mendorong kebutuhan layanan perbankan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis lintas negara.

Menangkap peluang itu, PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) memperkuat dukungan layanan perbankan bagi perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Tiongkok.

Head of Wholesale Banking SMBC Indonesia, Nathan Christianto, mengatakan perusahaan yang memasuki pasar baru atau mengembangkan usaha di negara lain membutuhkan dukungan perbankan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan.

“Perusahaan yang memasuki pasar baru atau mengembangkan kegiatan usahanya di negara lain memiliki kebutuhan yang tidak terbatas pada pembiayaan,” ujar Nathan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/11).

Nathan mengatakan, perencanaan arus kas, pengelolaan transaksi, hingga pemahaman terhadap karakteristik pasar lokal menjadi aspek penting untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan.

Karena itu, dukungan perbankan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan secara menyeluruh, termasuk karakteristik industri dan tahapan perkembangan bisnis masing-masing.

Untuk mendukung kebutuhan bisnis lintas negara, perseroan mengombinasikan pemahaman terhadap pasar domestik dengan jaringan internasional yang dimiliki perusahaan induk.

“Hubungan bisnis Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menghadirkan peluang sekaligus kebutuhan yang perlu dipersiapkan perusahaan secara matang. Sebagai mitra strategis, kami ingin memahami dinamika tersebut secara lebih dekat dan menghadirkan solusi perbankan yang relevan, untuk pada akhirnya mendukung kegiatan operasional maupun rencana pengembangan bisnis korporasi,” ujarnya.

Selain memperkuat layanan perbankan, SMBC Indonesia juga mengambil peran sebagai Lead Coordinating Unit dalam forum bertajuk Investment Trends of China in Indonesia yang menjadi bagian dari Shanghai Fair Indonesia 2026.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan sektor perbankan untuk membahas perkembangan investasi Tiongkok di Indonesia. Diskusi juga mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Bagi SMBC Indonesia, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memahami dinamika perusahaan yang memiliki kegiatan investasi dan operasional lintas negara, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan layanan perbankan yang menyertainya.