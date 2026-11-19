JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah melemah hingga 8,47 persen sepanjang tahun 2026 atau year to date (ytd).

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan berat bagi bank sentral.

Destry menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah yang paling besar terjadi pada semester I 2026. Pasalnya, saat itu merupakan puncak dari ketegangan geopolitik, terutama perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Kondisi tersebut memicu perubahan tatanan ekonomi global dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Jadi di semester satu itu kita melemahnya sampai sekitar 5,7 persenan. Nah ini tentu menjadi PR dari Bank Indonesia bagaimana menjaga stabilitas rupiah sendiri," ujar Destry di Jakarta, Kamis (19/11).

Sementara itu, tekanan terhadap rupiah pada semester II 2026 relatif lebih terkendali. Destry menyebut, pelemahan rupiah pada periode tersebut tercatat sekitar 1,6 persen.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI berharap kinerja ekspor Indonesia dapat terus ditingkatkan. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah kenaikan harga komoditas seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.