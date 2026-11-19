JawaPos.com - Pemerintah mulai mengandalkan sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjalankan agenda pembangunan dan mendorong perekonomian nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pembentukan Danantara pada Februari 2025 menjadi salah satu tonggak baru dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Keberadaan lembaga tersebut kini menjadi mitra utama kebijakan fiskal pemerintah.

Menurutnya, APBN dan Danantara memiliki peran yang saling melengkapi dalam merealisasikan berbagai visi pembangunan nasional. Karena itu, keduanya perlu bekerja secara terintegrasi agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih optimal.

"Yang namanya Danantara dan APBN, Danantara itu seperti dua tangan yang bekerja. Untuk seluruh visi besar Indonesia dapat dikerjakan oleh APBN, dapat dikerjakan oleh Danantara, dan kami berdua harus bersatu untuk bekerja sama," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, kolaborasi antara APBN dan Danantara merupakan bagian dari pendekatan baru dalam pengelolaan makroekonomi Indonesia. Pemerintah ingin mengoptimalkan kedua instrumen tersebut agar dapat menciptakan sinergi dalam mendukung agenda pembangunan.

Suahasil mengakui, pendekatan baru tersebut masih perlu dijelaskan lebih luas kepada masyarakat maupun investor internasional. Sebab, keberadaan Danantara dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional juga memunculkan perhatian terhadap berbagai risiko yang menyertainya.

"Ini adalah cara bekerja pengelolaan makroekonomi Indonesia yang baru, dan di sini kita harus menerangkan terus, karena enggak semua orang mengerti. Di dalam negeri, apalagi yang di luar negeri," ujarnya.