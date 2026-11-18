JawaPos.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan, keputusan BI tersebut salah satunya membuat cicilan kredit milik masyarakat jadi membengkak.

Pasalnya, bagi masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang atau floating rate seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau kredit kendaraan, bunga bulanan akan berisiko naik sehingga cicilan menjadi lebih berat.

Selain itu, biaya pinjaman baru juga akan lebih mahal dari sebelumnya. Ia mencontohkan: pengajuan kredit baru seperti kredit tanpa agunan (KTA), kredit usaha, atau pembiayaan modal kerja menjadi lebih tinggi bunganya.

Kondisi tersebut akan berdampak secara tidak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat Indonesia.

"Karena sebagian besar anggaran tersedot untuk membayar cicilan yang lebih mahal atau mengantisipasi ketidakpastian, masyarakat cenderung mengerem pengeluaran non-primer dan menunda pembelian barang bernilai besar (seperti rumah atau kendaraan," ujar Esther ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/11).

Esther mengatakan, tekanan juga akan terjadi kepada pelaku usaha seperti pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang akan mengalami beban modal lebih tinggi, dan berpotensi membatasi ekspansi bisnis atau memicu efisiensi tenaga kerja.

Lanjutnya, dampak dari kenaikan suku bunga juga akan terlihat bagi sektor rill atau dunia usaha di dalam negeri.

"Biaya pinjaman modal kerja bagi dunia usaha terutama UMKM dan sektor dengan margin tipis bisa lebih mahal, sehingga sebagian pelaku usaha mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, dari sektor perbankan suku bunga pinjaman dan kredit konsumsi seperti KPR skema mengambang atau floating rate berisiko mengalami penyesuaian naik, sehingga cicilan bulanan debitur dapat bertambah.