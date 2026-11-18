JawaPos.com - Terobosan baru dilakukan PT Indo Premier Sekuritas dalam memberikan kemudahan bagi nasabahnya melakukan transaksi di pasar modal. Lewat aplikasi Indonesia AI (INAI), investor akan mendapatan panduan untuk mencari saham, menganalisis pasar, memahami risiko, meninjau portofolio, hingga menyiapkan instruksi transaksi.

Melalui INAI, investor pemula maupun aktif dapat memulai percakapan dengan asisten investasi berbasis AI untuk menanyakan kondisi pasar, memahami sebuah saham, menguji gagasan, atau mempersiapkan transaksi sesuai layanan yang tersedia.

“Dengan INAI, kami ingin membawa pengalaman investasi yang terasa personal, mudah diakses, dan cerdas kepada lebih banyak investor. Seperti nasabah prioritas, setiap investor memiliki asisten yang dapat diajak berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Investor tidak harus menghafal puluhan menu. Cukup jelaskan kebutuhan lewat chat, pahami hasilnya, lalu putuskan dengan kendali penuh di tangan sendiri,” ujar President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The.

Ia menambahkan kehadiran INAI melengkapi 81 widget dan antarmuka IPOT X Mobile yang didesain untuk mempersingkat perjalanan dari pertanyaan menuju pemahaman dan tindakan. Dengan INAI, PT. Indo Premier Sekuritas juga memperkuat posisi IPOT X Mobile sebagai aplikasi trading seluler dengan pengalaman antarmuka UI/UX paling modern dengan kecepatan trading turbo, super cepat hampir tanpa hambatan.

Kekuatan INAI terletak bukan hanya pada percakapan yang terasa alami, tetapi juga pada infrastruktur kecerdasan buatan yang menghubungkan bahasa investor dengan perangkat analisis IPOT X. Natural Language Processing membantu memahami pertanyaan dan maksud pengguna.

Investor dapat melihat, misalnya, lonjakan aktivitas pialang, perubahan arah transaksi investor asing, atau pergerakan yang relatif sepi perhatian tetapi layak diperiksa lebih lanjut.

Kategori seperti Broker Surge dan Foreign Turn memberikan petunjuk awal tentang perubahan intensitas atau arah aktivitas pasar. Namun, anomali bukan berarti otomatis peluang beli atau jual. Justru keunggulannya ialah membantu investor mengetahui apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu, sebelum melakukan konfirmasi dengan indikator, likuiditas, konteks emiten, dan batas risiko yang dipilih.

Dengan 81 widget, investor dapat menemukan beragam perangkat untuk memantau pasar, membaca aktivitas perdagangan, melakukan analisis saham, serta mengelola kebutuhan investasi. INAI menjadi lapisan kecerdasan dan percakapan di atas kedalaman perangkat tersebut.