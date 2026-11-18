JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) di tengah dinamika perekonomian.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh penyaluran kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang seluruhnya mencatat pertumbuhan positif.

Kredit investasi tumbuh paling tinggi sebesar 21,32 persen secara tahunan dan kredit modal kerja yang tumbuh 12,99 persen dan kredit konsumsi sebesar 4,73 persen.

Pertumbuhan kredit juga merata di berbagai kelompok perbankan, Bank BUMN mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,34 persen, sementara bank umum swasta nasional (BUSN) tumbuh 14,07 persen dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar 13,92 persen.

“Pertumbuhan kredit yang kuat didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas,” ujar Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Destry mengatakan, penyaluran kredit terkait program pemerintah tumbuh 20,8 persen. Kredit korporasi swasta non-institusi keuangan bukan bank (IKNB) juga mencatat pertumbuhan sebesar 20,4 persen.

Adapun kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan peningkatan yang didorong segmen mikro dan menengah.

Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat mencapai Rp 466,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi KLM financing channel sebesar Rp 345,2 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp 121 triliun.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap terjaga pada kisaran 8–12 persen,” ujarnya.

Ketahanan Perbankan Destry mengatakan, ketahanan perbankan nasional juga dinilai tetap kuat dalam menopang stabilitas sistem keuangan. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 24,30 persen.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) secara agregat tetap terkendali, yakni sebesar 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Adapun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 23,22 persen pada Oktober 2026.