JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil daam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada 17-18 Novemner 2026.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan keputusan menaikan suku bunga acuan sebagai langkah untuk memperkuat stabiliasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Oktober 2026 memutuskan untuk menaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen," ujar Destry dalam konferensi pers di kantor BI, Jakarta, Rabu (18/11).

Selain menaikan suku bunga acuan, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan menahan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Destry mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Destry mengatakan, kedepan Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya.

Sementara itu kebijakan makroprodusensial longgar akan terus diperkuat guna meningkatkan kredit atau pembiayaan sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.