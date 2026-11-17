JawaPos.com - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada kuartal III 2026 menjadi peluang bagi industri perbankan untuk memperluas layanan keuangan kepada masyarakat.

Consumer Segmentation & Ecosystem Head Danamon, Meliani Chandra Biantoro, mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi dan industri turut mendorong perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Kebutuhan tersebut kini tidak hanya mencakup transaksi dan pembiayaan, tetapi juga pengelolaan keuangan, pengembangan kekayaan, hingga perlindungan finansial.

"Kemudian tentunya kebutuhan masyarakat semakin beragam, zaman sekarang dengan berbagai macam perkembangan teknologi, berbagai macam perkembangan industri, berbagai sektor, kebutuhan keuangan dan finansial itu semakin kompleks dari konsumen," ujar Meliani di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menambahkan, pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan nonperbankan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi industri perbankan untuk menghadirkan solusi finansial yang lebih beragam sesuai kebutuhan setiap segmen konsumen.

Meliani menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas dampak ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih optimal.

"Juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor, supaya impact atau dampak ekonomi, dampak pertumbuhan itu semakin impactful juga, semakin berasa. Kalau adanya kolaborasi antarsektor, jadi daripada kita jalan masing-masing, baiknya kita yang jalan bergandengan," ujarnya.

Di sisi lain, Meliani mengungkapkan penyaluran kredit konsumsi Bank Danamon sepanjang 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif. Kinerja tersebut juga dinilai tetap terjaga dibandingkan periode tahun sebelumnya.

"Tahun ini sebenarnya khusus untuk Bank Danamon sendiri, pertumbuhan kredit konsumsi kami masih baik, terjaga, dengan tahun sebelumnya kami masih di dalam rate pertumbuhan yang sama tidak menurun," ungkapnya.

Adapun produk kredit konsumsi yang ditawarkan Danamon melalui segmen bisnis ritel meliputi kredit tanpa agunan (KTA), kartu kredit, kredit pemilikan rumah (KPR), hingga pembiayaan otomotif.

Dari sejumlah produk tersebut, kartu kredit menjadi salah satu segmen yang mencatatkan pertumbuhan paling menonjol. Sementara itu, produk kredit konsumsi lainnya juga masih menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun sebelumnya.