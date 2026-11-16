DJP Siapkan 5 Strategi Kejar Target Pajak 2026, Marketplace hingga Pajak Digital Diawasi

Jawapos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 23,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) hingga Oktober 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana, mengatakan pemerintah optimistis terhadap prospek penerimaan pajak hingga akhir tahun ini.

Ia memastikan, DJP akan terus mengawal sumber-sumber penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama, antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta pengangkutan dan pergudangan.

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“Selain itu, pengawasan terhadap sektor ekonomi digital juga akan terus diperkuat untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha ekonomi digital dan ekonomi konvensional,” ujar Inge ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Inge mengatakan, mengejar target penerimaan pajak 2026, DJP juga akan mengoptimalkan lima kebijakan dan program strategis.

Pertama, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Kedua, implementasi Pajak Minimum Global yang akan menjadi bagian dari upaya mengatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), sekaligus meminimalkan persaingan tarif pajak penghasilan badan yang tidak sehat.

Ketiga, implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh lokapasar atau marketplace. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mempermudah mekanisme pemungutan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.

“Implementasi PPh Pasal 22 oleh Marketplace, untuk mempermudah mekanisme pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik,” ujarnya.

Inge mengatakan, DJP juga memaksimalkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri atau SPP-TDLN. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pemanfaatan produk dan layanan digital luar negeri di Indonesia.

Kelima, pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan secara berkelanjutan.