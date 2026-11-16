Punya Banyak Produk Investasi Belum Tentu Aman, Ini Pentingnya Diversifikasi Global

JawaPos.com – Memiliki banyak produk investasi belum tentu membuat portofolio terdiversifikasi dengan baik. Investor juga perlu memperhatikan penyebaran aset berdasarkan negara, mata uang, sektor, hingga emiten untuk mengurangi risiko konsentrasi.

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha mengatakan, sejumlah produk investasi bisa saja memiliki eksposur terhadap negara, sektor, atau emiten yang sama. Kondisi tersebut membuat portofolio tetap bergantung pada sumber pertumbuhan dan risiko serupa.

"Karena itu, investor perlu memperluas cakupan diversifikasi dan tidak hanya bertumpu pada kondisi pasar domestik," ujar Dimas.

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah home bias, yakni kecenderungan investor terlalu berfokus pada pasar dalam negeri. Kedekatan dengan perusahaan lokal, kemudahan memperoleh informasi ekonomi, serta penggunaan mata uang rupiah menjadi sejumlah alasan investor memilih instrumen domestik.

Padahal, konsentrasi investasi pada satu negara membuat portofolio bergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, suku bunga, inflasi, hingga risiko politik negara tersebut.

Diversifikasi Mata Uang dan Evaluasi Portofolio Selain negara, diversifikasi mata uang juga menjadi aspek penting. Portofolio yang terdiri atas berbagai instrumen, tetapi seluruhnya menggunakan denominasi rupiah, masih memiliki risiko konsentrasi mata uang.

Penyebaran investasi ke mata uang lain dapat membantu mengelola risiko akibat perubahan nilai tukar. Investor juga berpeluang memperoleh sumber pertumbuhan dari pasar dengan karakteristik berbeda.

Dimas mengingatkan investor agar tidak hanya melihat jumlah produk yang dimiliki. Perbedaan nama produk belum tentu mencerminkan perbedaan sumber risiko.

"Investor perlu memeriksa komposisi aset, negara, sektor, mata uang, serta kepemilikan terbesar dalam setiap produk," sambung Dimas.

Pemilihan investasi berdasarkan kinerja masa lalu juga perlu dicermati. Sektor atau produk yang mencatatkan pertumbuhan tinggi dalam periode tertentu belum tentu mempertahankan kinerja serupa pada masa mendatang.

Perubahan suku bunga, valuasi, siklus ekonomi, regulasi, dan sentimen pasar dapat mengubah arah pergerakan investasi.

Evaluasi portofolio juga perlu dilakukan secara berkala. Pergerakan pasar dapat mengubah proporsi aset dari alokasi awal sehingga tingkat risiko portofolio ikut berubah.

Peninjauan setiap enam atau 12 bulan dapat membantu memastikan komposisi investasi tetap sesuai dengan tujuan keuangan, jangka waktu, kebutuhan likuiditas, dan profil risiko investor.

Reksa Dana Offshore Jadi Alternatif Diversifikasi Untuk memperluas diversifikasi ke pasar internasional, investor dapat mempertimbangkan reksa dana saham offshore. Produk ini memberikan akses investasi pada saham-saham yang diperdagangkan di bursa luar negeri dan tersedia dalam denominasi mata uang asing, seperti dolar AS.

MAMI memiliki sejumlah produk yang dapat menjadi alternatif. Salah satunya Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF), yang berinvestasi pada saham perusahaan di kawasan Asia Pasifik, kecuali Jepang, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.

Selain itu, terdapat Reksa Dana Schroder Global Sharia Equity Fund USD (SGSEF) yang memberikan akses investasi pada saham perusahaan-perusahaan besar dunia.

Produk tersebut dikelola PT Schroder Investment Management Indonesia, yang telah menjadi bagian dari Grup Manulife setelah proses akuisisi oleh MAMI rampung pada akhir Maret 2026.

Diversifikasi lintas negara, mata uang, dan sektor diharapkan dapat mengurangi ketergantungan portofolio terhadap satu sumber pertumbuhan. Namun, strategi tersebut tidak menghilangkan seluruh risiko investasi maupun menjamin keuntungan.