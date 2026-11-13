Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.796 Triliun, Kemenkeu Masih Kejar Rp 514 Triliun Hingga Akhir 2026

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026.

Per 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penerimaan pajak tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember untuk memenuhi target hingga akhir tahun.

"Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jeneral Pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Selain penerimaan pajak, pendapatan negara secara keseluruhan telah mencapai Rp2.618 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka itu setara dengan 83 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 23,9 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun tumbuh 7,2 persen dari tahun lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sisa tahun anggaran. Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerimaan negara untuk November hingga Desember mencapai Rp590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp514 triliun berasal dari sektor perpajakan.

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan hampit Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka itu tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.