Menkeu: APBN Defisit Rp379,3 Triliun per Oktober 2026

JawaPos.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa APBN mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut dipengaruhi realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp2.618 triliun atau mencapai 83 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Capaian belanja tersebut meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Defisit di 31 Oktober adalah Rp 379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).

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Secara terperinci, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari target.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah melampaui target yang ditetapkan. Suahasil menjelaskan, pencapaian tersebut didukung sejumlah sumber penerimaan, di antaranya hasil penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih perlu menghimpun pendapatan sebesar Rp590,1 triliun selama November hingga Desember 2026. Kontribusi terbesar diharapkan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai sekitar Rp514 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, pemerintah masih memiliki anggaran Rp945,2 triliun yang perlu direalisasikan hingga akhir tahun. Suahasil mendorong kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian belanja prioritas sehingga dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” katanya.

Meski demikian, percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas dan ketepatan penggunaan dana. Pemerintah tidak ingin belanja dilakukan sekadar untuk mengejar target realisasi.

“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” ujarnya.

Di sisi pembiayaan, realisasinya telah mencapai Rp595,2 triliun dari target Rp689 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN awal.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus mengendalikan defisit agar tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB. Dalam laporan semester, proyeksi defisit APBN telah disesuaikan menjadi 2,85 persen terhadap PDB.