IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan, Intip 4 Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan bergerak fluktuatif pada perdagangan Jumat (13/11), setelah ditutup menguat sebesar 2,66 persen ke level 5,250 pada perdagangan Kamis (12/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG sedang berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,356–5,520.

Namun, cermati koreksi jangka pendek ke area 5,028-5,135. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,925 - 4,874 sedangkan resistance di level 5,247 - 5,357.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Jumat (13/11), yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham AMMN sebelumnya menguat 1,65 persen ke level 3.700, disertai volume pembelian. Namun, pergerakannya masih tertahan di bawah MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMMN saat ini sedang berada pada bagian awal wave C dari wave (A) pada label hitam. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 3.490–3.640, dengan target harga 3.850 dan 3.990 serta stop loss di bawah 3.430.

Selanjutnya, saham PT Sentul City Tbk (BKSL) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BKSL sebelumnya menguat signifikan 13,16 persen ke level 43, didukung peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BKSL saat ini sedang berada pada bagian awal wave (1). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 38–42, dengan target harga 46 dan 53 serta stop loss di bawah 37.

Berikutnya, saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham HRTA sebelumnya menguat ke level 1.490, didukung peningkatan volume pembelian. Namun, penguatannya masih tertahan di bawah MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi HRTA saat ini sedang berada pada bagian awal wave (A) dari wave [B], selama masih mampu bertahan di atas level 1.430. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 1.450–1.485, dengan target harga 1.545 dan 1.605 serta stop loss di bawah 1.430.

Sementara itu, saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) turut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham LSIP sebelumnya menguat 2,63 persen ke level 1.560, didukung peningkatan volume pembelian.