Pelaku Pasar Diprediksi kembali ke Mode 'Wait and See' usai Gibran Mundur

JawaPos.com - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi mengatakan isu politik domestik dan evaluasi indeks global MSCI secara simultan memberikan tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sehingga menyebabkan pelaku pasar uang atau modal melakukan sikap wait and see.

“Sebenarnya tanpa Gibran mengundurkan diri pun, IHSG dan rupiah juga masih akan mengalami tekanan,” ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/11).

Meskipun fundamental ekonomi Indonesia berada pada posisi yang cukup solid, berkat ditopang dinamika global, seperti kemenangan Partai Demokrat di Senat dan Kongres AS yang meredam agresivitas kebijakan luar negeri Trump (Presiden AS Donald Trump) serta penurunan harga minyak mentah, lanjut dia, perekonomian domestik justru dihadapkan pada guncangan ganda (double shock) dari faktor geopolitik internal dan pasar modal.

Di kancah global, penurunan harga minyak disebut semestinya menjadi katalis positif bagi rupiah, namun sentimen tersebut sepenuhnya tertutup oleh kekhawatiran pasar terhadap evaluasi reformasi pasar modal oleh MSCI.

Apabila perbaikan tata kelola dinilai belum memadai, dia menilai terdapat ancaman nyata bahwa peringkat pasar modal Indonesia akan diturunkan dua tingkat menjadi pasar mandiri (standalone market). Penurunan status ini berpotensi memicu pelarian modal asing lanjutan senilai USD 2-6 miliar.

Tekanan tersebut memperparah situasi pasar keuangan domestik, mengingat sepanjang bulan Januari hingga September tahun ini, capital outflow dari pasar modal telah mencapai Rp127 triliun, sehingga potensi keluarnya dana asing tambahan akan semakin membebani likuiditas valas nasional.

Selain itu, permasalahan politik domestik memanas secara drastis menyusul dinamika hukum terkait keabsahan Wakil Presiden Gibran, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga langkah Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan, memicu spekulasi kuat bahwa Gibran Rakabuming Raka akan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Menurut dia, dampak dari ketidakpastian politik dan potensi pengunduran diri tersebut diperkirakan langsung memukul pasar keuangan.