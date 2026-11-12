Dradjad Wibowo Sebut Fluktuasi Nilai Tukar saat ini Beda dari Krisis 1998

JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai fluktuasi nilai tukar rupiah akibat dinamika politik saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis ekonomi Asia pada 1998.

Ia mengatakan gejolak pasar akibat dinamika politik umumnya tidak berlangsung lama, kecuali terjadi krisis besar seperti yang dialami Indonesia pada 1998.

“Biasa, ketika ada dinamika politik itu biasa terjadi fluktuasi di pasar. Tapi biasanya tidak akan terlalu lama, kecuali dinamika politiknya seperti ketika krisis Asia kemarin, di tahun 1998 itu kan beda,” katanya kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (12/11).

Dradjad meyakini pelaku pasar dan dunia usaha di dalam negeri mampu menghadapi dampak dinamika politik tersebut sehingga kondisi pasar dapat kembali pulih.

Ia berharap tekanan terhadap nilai tukar rupiah hanya berlangsung beberapa hari, sebagaimana gejolak politik sebelumnya yang menurutnya dapat segera mereda.

Lebih lanjut, ia menilai edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan pasar menjadi penting agar keputusan investasi tidak didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dan stakeholders education itu sangat krusial, supaya mereka tidak mengambil keputusan berdasarkan rumor, entah itu rumor politik, rumor pasar, apapun,” ujarnya.

Pada pembukaan perdagangan Kamis (12/11) , nilai tukar rupiah melemah 49 poin atau 0,27 persen menjadi Rp18.198 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.149 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) menyebut tekanan terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).