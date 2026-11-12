Usai Gibran Mundur, Rupiah Melemah hingga Rp 18.245, Pengamat Ekonomi Ramal Tembus Rp 19.000

Ilustrasi nilai tukar rupiah. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan sepanjang perdagangan Kamis (12/11). Hal ini terjadi di tengah gejolak politik di Indonesia, imbas dari mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan data Tradingview, rupiah melemah sebesar 1,54 persen ke level Rp 18.245 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi sejumlah faktor, meskipun kondisi politik dalam negeri dinilai relatif stabil setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Ibrahim mengatakan, keputusan Gibran mundur dinilai dapat meredam potensi gesekan politik antara kelompok pendukung dan pihak yang berseberangan.

Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memicu demonstrasi di DPR maupun Istana Negara apabila polemik berlanjut.

"Kalau seandainya Gibran masih mempertahankan jabatan kemudian melakukan banding, yang terjadi akan ada gesekan-gesekan demonstrasi yang terjadi baik di DPR maupun di Istana yang akan mempertemukan relawan yang pro dan kontra sehingga akan terjadi chaos dan ini akan membahayakan persatuan Indonesia," ujar Ibrahim dalam pesan yang diterima, Kamis (12/11).

Ibrahim menilai, stabilitas politik tersebut belum cukup untuk menopang pergerakan rupiah. Ia menyebut, indeks harga saham gabungan (IHSG) memang mengalami penguatan setelah kabar pengunduran diri Gibran, tetapi rupiah justru masih tertekan.

Bahkan, rupiah sempat melemah hingga 100 poin dan bergerak menuju level Rp 18.248 pada perdagangan siang hari. Ia menegaskan, tekanan terhadap mata uang Garuda tidak semata-mata dipicu perkembangan politik domestik.

"Data retail Indonesia ini pun juga mengalami penurunan. Kemudian hari ini pun juga MSCI akan melakukan evaluasi terhadap pasar modal kita," ungkapnya.

Ibrahim memperkirakan rupiah berpotensi menyentuh level Rp 18.500 per dolar AS pada November ini. Apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga pada Desember, rupiah bahkan berpeluang mendekati Rp 19.000 per dolar AS.

"Ini yang membuat rupiah kembali lagi mengalami pelemahan. Ada kemungkinan besar dalam bulan November ini rupiah akan memasuki pelemahan di level Rp 18.500. Kalau seandainya di Rp 18.500, di bulan Desember pada saat Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, level Rp 19.000 kemungkinan besar akan tercapai," ucapnya.

Kata Bank Indonesia

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan pergerakan nilai tukar Rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 dan berlanjut hingga 2027.

Ekspektasi tersebut menguat setelah data inflasi AS dirilis lebih tinggi dari perkiraan. Dampaknya, dolar AS menguat, tercermin dari indeks DXY yang naik hingga 102,96, tertinggi sejak Maret 2025.

“Kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga AS turut mendorong investor menarik dana dari pasar keuangan negara berkembang,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis yang diterima.

Erwin mengatakan, dari dalam negeri, tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi oleh kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), dinamika perekonomian domestik, serta meningkatnya kebutuhan valas menjelang akhir tahun.

Meski begitu, ia menilai bahwa secara umum pergerakan Rupiah masih sejalan dengan mata uang negara kawasan, dengan pelemahan sebesar 0,11 persen secara bulanan.

“Sementara itu, cadangan devisa tetap terjaga sebesar USD 146,8 miliar pada akhir Oktober 2026,” ujarnya.

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Erwin memastikan, BI akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya.

Adapun, langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui intervensi di pasar offshore melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), serta di pasar domestik melalui transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan spot.