Adaro Strategic Investments Alihkan Seluruh Saham AADI dan ADRO ke Empat Perusahaan

JawaPos.com – PT Adaro Strategic Investments (ASI) telah menyelesaikan pengalihan seluruh kepemilikan sahamnya di PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) kepada empat perusahaan pada Selasa (10/11/2026).

Langkah korporasi tersebut dilakukan untuk menyederhanakan komposisi pemegang saham sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas tata kelola kedua perusahaan.

Meski terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan saham, transaksi ini dipastikan tidak berdampak terhadap pihak yang memiliki kendali akhir atas AADI maupun ADRO.

Empat entitas yang menerima pengalihan saham tersebut adalah PT Trinugraha Thohir, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Persada Capital Investama, dan PT Triputra Investindo Arya.

Dengan selesainya proses tersebut, ASI secara resmi tidak lagi tercatat dalam struktur kepemilikan saham kedua emiten.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026), dijelaskan bahwa pengalihan kepemilikan ini merupakan bagian dari penataan struktur pemegang saham dan bukan merupakan perubahan pengendalian perusahaan.

Khusus terkait ADRO, pihak perusahaan menjelaskan bahwa struktur pengendalian pada tingkat individu telah terbentuk sejak pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Dengan demikian, perpindahan saham dari ASI kepada empat perusahaan penerima tidak mengubah identitas para pemilik manfaat maupun individu yang memiliki kendali atas ADRO.

Berdasarkan informasi kepemilikan yang telah diungkapkan kepada publik, pihak-pihak yang masuk dalam kategori pemilik manfaat sekaligus pengendali individu meliputi Keluarga Thohir, Keluarga Subianto, Keluarga Rachmat, serta Edwin Soeryadjaya.

Penataan kepemilikan saham ini disebut sejalan dengan upaya para pengendali untuk mendorong praktik bisnis yang semakin transparan dan akuntabel.

Kejelasan mengenai struktur pemegang saham dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pasar modal yang sehat.