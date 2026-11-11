Kurs Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah, Investor Waspadai Inflasi AS

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (11/11), setelah sebelummya ditutup menguat sebesar 23 poin menjadi Rp 18.062 per dolar AS pada perdagangan Selasa (10/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (11/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.060 - Rp 18.100,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (11/11).

Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi perhatian pelaku pasar, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan perkembangan inflasi di negara tersebut.

Pernyataan Presiden Federal Reserve (The Fed) Chicago, Austan Goolsbee, yang cenderung hawkish turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Goolsbee menilai inflasi sektor jasa mulai meningkat dan menjadi persoalan besar yang perlu segera ditangani oleh bank sentral AS.

Menurutnya, The Fed perlu mengakui bahwa upaya pengendalian inflasi selama ini belum sepenuhnya berhasil. Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran pasar bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi lebih lama.

"Perhatian pasar hari ini juga tertuju pada rilis data inflasi Amerika Serikat Oktober 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan meningkat dari 3,7 persen menjadi 3,9 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan naik dari 2,6 persen menjadi 2,8 persen," ujarnya.

Dari dalam negeri, Ibrahim menyoroti perlambatan penjualan ritel Indonesia pada September 2026. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) hanya tumbuh 0,6 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 1,3 persen pada Agustus 2026.

Bahkan, secara bulanan penjualan ritel mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen, berbalik dari pertumbuhan 0,8 persen pada bulan sebelumnya.

BI menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi normalisasi permintaan masyarakat setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI. Meski demikian, perlambatan penjualan ritel tetap perlu dicermati karena berkaitan erat dengan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pelaku pasar juga cenderung mengambil sikap hati-hati menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang diperkirakan berlangsung pada Rabu (11/11). Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, terutama apabila demonstrasi berkembang menjadi kericuhan atau mengganggu aktivitas ekonomi.