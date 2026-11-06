Karhutla Jadi Momentum, IAI Dorong Transparansi Keberlanjutan Pelaporan Keuangan dan Keberlanjutan

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa)
JawaPos.com – Merespons insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah menjadi perhatian publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengingatkan seluruh korporasi, khususnya emiten dan perusahaan publik akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas atas dampak isu lingkungan yang relevan bagi perusahaan.
IAI mendorong entitas bisnis memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat transparansi pelaporan dengan menerapkan persyaratan yang relevan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK).
Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, menegaskan bahwa transparansi pelaporan di tengah ancaman krisis lingkungan adalah ujian nyata bagi akuntabilitas korporasi.
"Kewajiban untuk menyajikan pelaporan yang transparan dan akuntabel atas dampak keberlanjutan merupakan bagian penting dari akuntabilitas korporasi. SAK dan SPK telah menyediakan kerangka untuk pelaporan informasi yang relevan. Kami mendorong korporasi untuk tidak sekadar menggugurkan kewajib
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Dalam penyusunan laporan keuangan (berbasis SAK), manajemen perusahaan disyaratkan untuk mempertimbangkan dampak peristiwa pelestarian dan perusakan lingkungan serta kondisi terkait, sesuai dengan fakta dan keadaan perusahaan, terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.Perusahaan juga dituntut untuk mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap asumsi kelangsungan usaha (going concern).
IAI juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya konektivitas pelaporan. Laporan keberlanjutan tidak boleh berdiri sendiri sebagai narasi hubungan masyarakat semata, melainkan harus konsisten dengan angka dan fakta material yang disajikan dalam laporan keuangan. Sinkronisasi ini sangat krusial agar pengguna laporan terhindar dari informasi yang menyesatkan (greenwashing) dan memperoleh gambaran utuh mengenai respons manajemen terhadap krisis.
Melalui dorongan ini, IAI mengajak seluruh pelaku bisnis, profesi akuntan, regulator, dan pemangku kepentingan untuk menjadikan penerapan persyaratan SAK dan SPK yang relevan sebagai fondasi integritas pasar. Pengungkapan yang andal atas krisis nyata di lapangan—seperti insiden karhutla saat ini—tidak hanya krusial untuk dapat mendukung keputusan investasi, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Indonesia.
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